закрыть
5 декабря 2024, четверг, 17:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

История переворота, который не состоялся

2
  • Григорий Голосов
  • 5.12.2024, 17:20
  • 2,714
История переворота, который не состоялся
Григорий Голосов

А ведь будь депутаты трусливыми, все могло быть иначе.

После того как неудачливый президент Южной Кореи попытался совершить переворот, объявив военное положение, конституция страны оставляла за парламентом опцию его отменить. Однако о роспуске парламента (антиконституционно) было объявлено одновременно с исходным действием президента.

К зданию парламента подтянули войска, которые, очевидно, получили приказ никого туда не пускать. И правда, вход был заблокирован. Однако депутаты, проявив некоторую отвагу, проникли в здание (как кажется, они перелезли через забор — во всяком случае, лидер оппозиции поступил именно так), и этому солдаты не стали препятствовать.

Собравшись в нужном количестве, депутаты отменили военное положение, после чего солдаты (непонятно по чьему приказу, а может, сами собой) ушли от здания. Так в Южной Корее была спасена демократия, и она не потеряла несколько пунктов в соответствующих рейтингах.

Тщательно выверенные статистические модели демократизации / автократизации не пострадали. Ученые вздохнули с облегчением. А ведь будь депутаты такими же трусливыми, как в некоторых других странах, а солдаты — чуть более послушными и брутальными, все могло быть иначе.

Григорий Голосов, «Фейсбук»

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников
Чуки и Геки
Чуки и Геки Владимир Пастухов
Ультиматум Трампа
Ультиматум Трампа Александр Роднянский
Нервный тик в Кремле
Нервный тик в Кремле Эль Мюрид