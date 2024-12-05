История переворота, который не состоялся

История переворота, который не состоялся2
- Григорий Голосов
- 5.12.2024, 17:20
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А ведь будь депутаты трусливыми, все могло быть иначе.
После того как неудачливый президент Южной Кореи попытался совершить переворот, объявив военное положение, конституция страны оставляла за парламентом опцию его отменить. Однако о роспуске парламента (антиконституционно) было объявлено одновременно с исходным действием президента.
К зданию парламента подтянули войска, которые, очевидно, получили приказ никого туда не пускать. И правда, вход был заблокирован. Однако депутаты, проявив некоторую отвагу, проникли в здание (как кажется, они перелезли через забор — во всяком случае, лидер оппозиции поступил именно так), и этому солдаты не стали препятствовать.
Собравшись в нужном количестве, депутаты отменили военное положение, после чего солдаты (непонятно по чьему приказу, а может, сами собой) ушли от здания. Так в Южной Корее была спасена демократия, и она не потеряла несколько пунктов в соответствующих рейтингах.
Тщательно выверенные статистические модели демократизации / автократизации не пострадали. Ученые вздохнули с облегчением. А ведь будь депутаты такими же трусливыми, как в некоторых других странах, а солдаты — чуть более послушными и брутальными, все могло быть иначе.
Григорий Голосов, «Фейсбук»