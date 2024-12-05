Восьмой год подряд ноябрь радует белорусов 2 5.12.2024, 17:29

Фото: Charter97.org

Снова теплее, чем должно быть.

Восьмой год подряд ноябрь в Беларуси теплее нормы, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ данных Белгидромета.

В минувшем ноябре средняя температура составила +2,6 градуса, превысив норму на 1 градус.

Последний раз заключительный месяц осени был холоднее обычного в 2016 году (на 0,7 градуса).

В 2017 году ноябрь оказался теплее нормы на 1,9 градуса (+2,7 против +0,8), в 2018-м — на 0,1 (+0,9 против +0,8), в 2019-м — на 3,3 (+4,2 против +0,9), в 2020-м — на 2,9 (+3,8 против +0,9), в 2021-м — на 2,4 (+3,3 против +0,9), в 2022-м — на 0,4 (+2 против +1,6), в 2023-м — на 0,3 (+1,9 против +1,6).

Наибольшее превышение нормы в минувшем месяце отмечено на севере — в Витебской области (на 1,7 градуса, местами на 2 и более), наименьшее — в Брестской области (на 0,4).

Теплее обычного было во всех трех декадах: на 1 градус в первой (+4,7 против +3,7), на 0,9 во второй (+2,6 против +1,7), на 1,3 градуса в третьей (+0,7 против -0,6).

Максимальная температура зафиксирована 1 ноября в Пружанах (+15,9), минимальная — 23 ноября в Ошмянах (-8,8).

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +5 градусов в сторону понижения (окончание вегетационного периода) на большей части территории страны произошел в начале ноября, что позже обычного на 4-11 дней.

За месяц в среднем выпало 34 мм осадков (34 л воды на квадратный метр территории), что составило 74% климатической нормы. Осадки распределились неравномерно: от 50-75% нормы на юго-западе до 100-125% — на северо-востоке.

Осадки выпадали в виде снега, мокрого снега и дождя. В течение месяца снежный покров неоднократно устанавливался и разрушался, отмечает Белгидромет. Максимальная высота снега составила 22 см — 23 ноября в Костюковичах. На последний день месяца снежный покров практически повсеместно отсутствовал, за исключением отдельных станций, где его высота составила от менее 0,5 см до 8 см (Мстиславль).

На всей территории отмечалось усиление скорости ветра до 15 м/с и более. Максимальная скорость (24 м/с) зарегистрирована в Славгороде, Новогрудке (2 ноября), Горках и Кличеве (4 ноября).

Октябрь 2024 года в Беларуси оказался теплее нормы на 1,5 градуса (+8,3 против +6,8) и занял 9-е место в ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному с 1945 года. Выше нормы средняя температура в октябре, как и в ноябре, неизменно фиксируется с 2017 года.

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