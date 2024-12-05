Белорусский футбольный тренер угрожал судье 3 5.12.2024, 18:05

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Виктор Гончаренко

Теперь его ждет дисквалификация.

Белорусский футбольный тренер Виктор Гончаренко, возглавляющий клуб российской премьер-лиги «Пари НН», решением контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза дисквалифицирован на два матча РПЛ (один из них условно, с испытательным сроком до конца сезона), а также оштрафован на 2500 долларов.

Такому наказанию 47-летний специалист подвергся за высказывания об арбитре. После матча с «Ростовом», проигранном нижегородцами с разгромным счетом 0:4, сообщалось, что Гончаренко в подтрибунном помещении обратился к главному арбитру матча Яну Бобровскому со словами: «Ян, тебе недолго осталось, не волнуйся». После этого тренер получил красную карточку.

«Гончаренко ранее наказывался трехматчевой дисквалификацией и штрафом в 2500 тысяч российских рублей (2500 долларов) за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц. Затем он, находясь на испытательном сроке, повторил нарушение», – подчеркнул глава КДК РФС Артур Григорьянц. По его словам, по недавней истории дисциплинарный комитет получил дополнительный рапорт: «Он находился в подтрибунном помещении после матча, начал высказывать претензии по манере общения судей. Гончаренко сказал помощнику главного судьи Болотенкову: «Вы общаетесь с игроками с такими хамскими рожами». Бобровский предупредил тренера, после чего Гончаренко сказал: «Ян, тебе недолго осталось». После Гончаренко хотел зайти в судейскую, делегат спросил разрешения, но судьи отказали».

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