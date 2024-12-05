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В Беларуси раскрыли двойное убийство, совершенное 25 лет назад

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  • 5.12.2024, 18:19
  • 6,306
В Беларуси раскрыли двойное убийство, совершенное 25 лет назад

Трое жителей Витебска напали на валютчиков.

В Беларуси раскрыли двойное убийство валютчиков 25-летней давности. В декабре 1999-го в Витебске нашли тела женщины и мужчины 37 и 38 лет. У них были множественные колото-резаные раны.

Выяснилось, что супруги «занимались незаконным оборотом валюты и хранили в квартире крупные суммы». Об этом стало известно злоумышленникам.

В то время найти преступников не удалось. Только в этом году милиция получила информацию о возможных подозреваемых.

С помощью экспертов стало известно, что к убийству причастны трое жителей Витебска. Тогда им было 20, 21 и 39 лет. Один из них был осужден за убийство, другой — за разбой и кражу.

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