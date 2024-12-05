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Трюк Кремля не пройдет

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  • Андрей Коваленко
  • 5.12.2024, 18:55
  • 2,794
Трюк Кремля не пройдет
Андрей Коваленко

Что стоит за заявлением будущего спецпредставителя США.

Пока что все действия россиян говорят о том, что они рассматривают сценарий продолжения войны как базовый. У россиян сейчас снижаются темпы привлечения контрактников, даже несмотря на большие выплаты. Казалось бы, если бы Россия хотела войну завершать, ничего бы с этим не делала. Но напротив.

Враг сейчас ограничивает бронирование от мобилизации силовиками и сотрудниками ВПК, оставляя большое поле для потенциального проведения волны мобилизации в будущем для дешевого пополнения сил.

По социологии решение непопулярное даже для РФ, но учитывая, что Путин не хочет проиграть войну и может манипулировать в течение 2025 года, плюс рекордный бюджет на оборонку и пропаганду, создается впечатление, что Кремль думает всех обмануть и сыграть дипломатически в «паузу» для восстановления сил.

На этом фоне позиция Украины очень четкая: мир через силу. А жесткое заявление спецпредставителя США Кита Келлога в сторону Москвы также демонстрирует, что трюк Кремля не пройдет со Штатами.

Андрей Коваленко, Telegram

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