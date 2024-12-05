На месте убийства главного страховщика в США нашли гильзы с тремя словами 1 5.12.2024, 19:07

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Детективы выясняют, было ли это намеком на мотив.

На гильзах, найденных на месте убийства гендиректора крупнейшей в США медицинской страховой компании UnitedHealthcare, подразделения UnitedHealth Group,Брайна Томпсона, обнаружили слова «отрицать» (deny), «защищать» (defend) и «низвергать» (depose), сообщили источники ABC News в полиции.

Детективы работают над тем, чтобы определить, были ли эти слова сообщением от стрелка и намеком на его мотив, отмечает телеканал. Пока мотив убийства Томпсона остается неизвестным.

В 50-летнего бизнесмена несколько раз выстрелили возле входа в отель New York Hilton Midtown, где проходила ежегодная конференция инвесторов компании в Нью-Йорке, в районе 6:45 утра (14:45 мск) 4 декабря. Шеф детективов полиции города Джозеф Кенни рассказал, что стрелок прибыл на место преступления примерно за пять минут до того, как там появился Томпсон.

По словам Кенни, после того как бизнесмен вышел из своего отеля через дорогу и направился в Hilton на конференцию, стрелок вышел на тротуар из-за машины и выстрелил тому в спину. «Затем стрелок подошел к жертве и продолжил стрелять. Похоже, что пистолет неисправен, так как он устранил заклинивание и снова начал стрелять», — сказал он.

После стрельбы злоумышленник скрылся с места преступления на велосипеде. Согласно показаниям очевидцев и снимкам с камер видеонаблюдения, это белый мужчина, он был одет в кремовую куртку, черную маску и носил серый рюкзак.

Источники ABC рассказали, что примерно в 5:00 в день убийства стрелявший был замечен на камерах видеонаблюдения возле комплекса социального жилья Frederick Douglass Houses в Верхнем Вест-Сайде.

Томпсона после выстрелов доставили в больницу в критическом состоянии, но спасти его не удалось. Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш назвала произошедшее «дерзким целенаправленным нападением». Жена Томпсона Полетт заявила, что «потрясена» этим «бессмысленным убийством». «Брайан был невероятно любящим, щедрым, талантливым человеком, который действительно жил полной жизнью и затронул очень много жизней. <...> Самое главное, Брайан был невероятно любящим отцом для наших двух сыновей, и нам будет его очень не хватать», — говорится в ее заявлении.

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