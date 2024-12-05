Генпрокуратура неожиданно взялась за экс-главу МВД Шуневича 1 5.12.2024, 19:20

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Игорь Шуневич

Фото: belgazeta.by

В закрытом письме прокуроры раскритиковали работу его организации.

Представители Генпрокуратуры летом 2023 года проверили, как охраняют животных в охотничьих угодьях. По итогам проверки в «cовет министров» был отправлен документ, в котором критикуется работа Беларусского общества охотников и рыболовов (БООР) — им руководит экс-министр МВД Игорь Шуневич. Прокуроры отметили, что организация не только недостаточно занималась охраной охотничьих животных, но и ее руководство неоднократно нарушало установленные законом правила. «Зеркало» получило этот документ благодаря помощи BеlPol.

Проверка прокуратуры показала, что в БООР и лесхозах недостаточно занимаются охраной животных, к выполнениям своих обязанностей подходят халатно или вовсе бездействуют.

«Предоставленное охотпользователям п. 30 Правил право остановки и досмотра транспортных средств, а также вещей учреждениями РГОО „БООР“ и ГЛХУ не используется, соответствующие протоколы досмотра не составляются, журналы их регистрации отсутствуют», — пишут авторы документа.

Организации-арендаторы могут устраивать рейды против браконьеров — но, по мнению прокуратуры, делают это не слишком активно.

«Проводимые охотпользователями полевые мероприятия по выявлению и пресечению нарушений являются неэффективными. Денежные средства на охрану охотничьих животных зачастую не выделяются».

Прокуроры приводят статистику за период с 2021 по 2022 год. БООР и лесхозы провели более 10 тысяч полевых мероприятий. Результатом рейдов лесхозов стал 41 административный процесс, в БООР «такая практика отсутствует». В то же время Государственная инспекция охраны животного и растительного мира выявила более 800 нарушений на территории охотугодий. В том числе — 474 факта незаконной охоты и транспортировки охотничьих животных. 127 из них квалифицировали как преступления.

«Указанные данные свидетельствуют о фактическом выполнении обязанностей по охране арендованных охотугодий Госинспекцией, штат которой в 4 раза меньше численности охотпользователей», — заключают представители прокуратуры.

Также авторы документа отмечают, что сотрудники БООР часто сами становятся нарушителями Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты. Так, в 2022 году представители Госинспекции зафиксировали 113 нарушений, которые допустили сотрудники БООР. В пяти случаях это стало основанием для возбуждения уголовных дел.

Четыре сотрудника на 108 тысяч га

Прокуроры отметили и другие проблемы. Например, противоречие в законах. Одна статья ПИКоАП — 3.30 — разрешает сотрудникам организации составлять протоколы на нарушителей. Однако из другой статьи — 3.29 — следует, что те не могут этого делать. Наделить их этим правом мог бы «cовет министров» — однако на момент составления документа такое решение не было принято. Информации о том, что этот недочет уже устранен, мы также не нашли.

Претензии прокуратуры также касались отмененной в 2018 году нормы минимального количества работников для охраны животных в зависимости от площади охотничьих угодий. Это привело к сокращению штата и уменьшению финансирования. В результате, к примеру, в угодьях Вилейской районной организации БООР на территории 108 тысяч га выявлено четыре случая незаконной охоты, но охрану обеспечивали всего четыре сотрудника, что недостаточно для эффективной работы.

Также прокуратура отметила нарушение правил проведения биотехнических мероприятий — отсутствие кормовых полей, подкармливаемых площадок и специального оборудования для животных. Местные власти также плохо справляются с охраной животных в охотничьих зонах, а в некоторых районах такая работа вообще не проводится. Например, в Витебской и Гродненской областях охрана животных в запретных зонах практически не осуществляется и финансирование на эти цели не выделяется.

Минлесхозу, БООР и областным исполкомам прокуратура поручила устранить нарушения и принять меры для повышения эффективности охраны животных.

Напомним, Игорь Шуневич руководит БООР с 2021 года. До этого — с 2012 по 2019-й он был министром внутренних дел Беларуси. На должности главы БООР Шуневич предлагал разрешить охоту на краснокнижного бурого медведя там, «где его очень много, запредельно много, где он мешает жить», исключить из Красной книги зубров и перевести их в статус охотничьих животных. Также он предлагал включить в список охотничьих видов рысь, серых журавлей, лебедей-шипунов и белых аистов. Красную книгу Шуневич называл рудиментом и «своего рода „отягощением“ государственных природоохранных инструментов», который «мешает быстрому принятию решений в отношении тех или иных видов животных».

Еще из заявлений Шуневича на посту главы БООР — охотники будут записываться в народное ополчение со своим оружием. Позже он сообщил, что рассматривается возможность применения знаний и навыков членов БООР в интересах территориальной обороны. А также заявил, что охотники из руководимого им объединения при желании могут стать снайперами — Министерство обороны организовало процесс их переподготовки.

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