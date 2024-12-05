Производители нарастили поставки шампанского в США перед приходом Трампа 5.12.2024, 19:31

Для шампанского и коньяка США служат крупнейшим экспортным рынком.

Опасаясь возможного повышения тарифов на алкоголь из-за рубежа при избранном президенте Дональде Трампе, производители коньяка и шампанского начали увеличивать поставки в США, пишет Bloomberg. Коньячный бренд Hennessy, принадлежащий LVMH, нарастил экспорт в США в прошлом месяце, а теперь марка Moet & Chandon, которая входит в число производителей шампанского той же группы, намерена повторить этот опыт, рассказали агентству источники на алкогольном рынке.

Тревожным сигналом для производителей стало обещание Трампа ввести новые импортные пошлины на товары из таких стран, как Китай и Канада. Пока не известно, планирует ли он принять такие же меры и в отношении французских элитных напитков.

Поставки алкогольных напитков можно осуществлять заранее, так как те не относятся к скоропортящимся и не теряют в цене за прошедшее время. По словам источников агентства, производители намерены дополнительно поставить на американский рынок столько же, сколько за несколько месяцев обычных поставок. Один из собеседников назвал дополнительный экспорт незначительным, но другой отметил, что Hennessy увеличивает поставки примерно на 10% в год. Такие объемы мало на что повлияют, но дадут производителям передышку на пару месяцев, чтобы понять, как действовать дальше, говорят источники Bloomberg. По словам собеседников издания, производители коньяка, вероятно, также перенаправят в Америку партии, которые предназначались для Китая. Поскольку китайский рынок сейчас переживает резкий спад, с финансовой точки зрения целесообразнее отправить их в США.

Для шампанского и коньяка США служат крупнейшим экспортным рынком. По данным Comite Champagne, в прошлом году туда было поставлено почти 27 млн бутылок шампанского на сумму почти €810 млн. Производители коньяка за тот же период поставили в США 58,4 млн бутылок, сообщает BNIC (Национальный межпрофессиональный офис производителей коньяка).

«Президент Трамп пообещал, что тарифная политика защитит американских производителей и рабочих от нечестных действий иностранных компаний и зарубежных рынков», — заявил Брайан Хьюз, пресс-секретарь избранного президента. Он добавил, что будущая администрация намерена «сделать жизнь в США доступной и более процветающей».

Подразделение LVMH по производству вин и спиртных напитков также нарастило экспорт во время первого срока Трампа, чтобы избежать потенциальных тарифов.

Шампанское было главным алкогольным напитком высокого спроса в день выборов 47-го американского президента в США. Так, в службе доставки алкоголя и еды Gopuff подсчитали, что число заказов на шампанское во вторник, 5 ноября, выросло на 93% по сравнению с обычным будним днем. Самыми популярными заказами в категории шампанского стали Veuve Clicquot Yellow Label и Moet & Chandon Imperial Brut. Оба бренда входят в группу LVMH.

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