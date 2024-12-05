Макс Корж анонсировал концерт в Варшаве на 9 августа 5.12.2024, 19:37

Похоже, дата выбрана не случайно.

На сайте певца Макса Коржа появился анонс его концерта, который состоится 9 августа 2025 года в Варшаве.

Похоже, дата выбрана не случайно, так как 9 августа следующего года будет 5-я годовщина голосования на президентских выборах 2020 года. К тому же постер выдержан в бело-красных цветах.

Продажа билетов начнется 10 декабря.

Макс Корж — один из самых известных белорусских певцов. В последние годы он не выступал в Беларуси, так как его внесли в черный список. Из-за своей антивоенной позиции артист не может давать концерты и в России, где у него огромная аудитория.

В 2022 году после начала войны он выпустил песню «Свой дом». Там есть следующие строки: «Тот прав, кто защищает свой дом». В другие годовщины войны презентовал песню «Холодное утро», напоминает («Наша Нiва» https://nashaniva.com/356761).

В июле 2024 на концерте в Таллинне он призвал остановить войну. «Можно жить в кайф, но пока мы не остановим войну, полноценно жить в кайф у нас не получится. Остановите войну. Никто, кроме нас, ее не остановит», — заявил со сцены артист.

15 октября лукашенковские силовики сообщили, что позвонили Максу Коржу и вызвали его на беседу. Поводом для этого стал якобы «ряд жалоб». ГУБОПиК был недоволен тем, что на его концертах некоторые люди поднимают бчб-флаги, а самого Коржа обвинили в поддержке Украины в войне.

На беседу Корж не явился, а вместо этого уехал за границу. Через месяц он выпустил провокационный и многозначный клип.

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