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Цены на гробы в России с начала войны взлетели на 74%

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  • 5.12.2024, 19:53
Цены на гробы в России с начала войны взлетели на 74%

Стремительный рост цен начался еще в первые месяцы вторжения в Украину.

Военная инфляция, накрывшая российскую экономику из-за рекордных с советских времен расходов на армию, ударила по рынку ритуальных услуг, передает The Moscow Times.

Стоимость изготовления гроба с начала вторжения в Украину подскочила на 74%, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы Росстата (ЕМИСС).

Так, в октябре 2024 года гроб в среднем по РФ стоил 7711 рублей против 4437 рублей в январе 2022-го.

Стремительный рост цен на гробы начался в первые же месяцы вторжения в Украину: за февраль–август 2022 года их изготовление подорожало на 12%, или 548 рублей. Новый виток похоронной инфляции состоялся вскоре после объявления мобилизации: если в сентябре 2022 года один гроб стоил 4998 рублей, то в феврале 2023-го уже 6669 рублей, то есть на 33% дороже.

В целом, за 2022 год гробы подорожали на 48%, за 2023-й — почти на 12%, а за 9 месяцев 2024-го — еще на 10%. В некоторых регионах гробы подорожали кратно: на 181% на Сахалине, на 162% в Омской области, на 104% и 103% соответственно — в Тамбовской и Смоленской областях (за 2023 год).

Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил: в январе 2022 года эта услуга стоила 7692 рубля, а в октябре 2024-го — 9974 рубля, то есть на 30% больше. При этом рекорд стоимости рытья могил был зафиксирован в феврале 2024 года — 10 187 рублей (+ 32% к январю-2022).

Спрос на ритуальные услуги в России растет по мере того, как множатся потери в Украине, ставшие рекордными для всех войн со Второй мировой. По оценкам Пентагона, армия потеряла 615 тысяч человек, в том числе 115 тысяч убитыми.

Не менее 48 тысяч россиян пропали без вести на фронте. Такую цифру на круглом столе в Госдуме 4 декабря озвучила замминистра обороны РФ Анна Цивилева. Присутствовавший на встрече глава комитета по обороне Андрей Картаполов попросил Цивилеву и депутатов нигде не озвучивать эту цифру. «Это такая закрытая информация, достаточно чувствительная. Когда будем документы составлять итоговые, тоже чтобы там эти цифры нигде не плавали», — отметил он.

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