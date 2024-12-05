МИД Беларуси выпустил рекомендации по ситуации в Сирии
- 5.12.2024, 20:05
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Белорусов призвали покинуть страну.
Белорусов просят обратить внимание «на актуальность рекомендации воздержаться от поездок в Сирию» — в связи с «резким обострением военно-политической ситуации» в стране.
«Белорусам, проживающим или находящимся в настоящее время на территории Сирии, рекомендуем незамедлительно покинуть страну. Необходимо соблюдать правила личной безопасности, неукоснительно следовать рекомендациям местных властей, а также оставаться в контакте с белорусскими дипломатами в Сирии», — сказано в рекомендациях МИД.
Контакты посольства Беларуси в Сирии для экстренной связи: +963 94 88 88 653, syria@mfa.gov.by.
Напомним, в конце прошлой недели сирийские повстанцы взяли город Алеппо и продолжили наступление на юг. В четверг, 5 декабря, стало известно, что правительственные войска оставили город Хама — административный центр одноименной провинции на западе Сирии.
Ранее МИД Беларуси «выразил поддержку» режиму Башара Асада в Сирии. «Выражаем надежду на скорейшую стабилизацию ситуации, ликвидацию террористической угрозы и возвращение братской Сирии к мирной жизни», — говорилось в сообщении ведомства.