Отдых в белорусских санаториях на 2025 год подорожал 5.12.2024, 20:16

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А во сколько обойдется там новогодний банкет?

Большинство мест в белорусских санаториях на январь уже забронировано, цены в первые два месяца 2025-го уже выше, чем в этом году, рассказал на пресс-конференции директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Геннадий Болбатовский. При этом новогодний банкет в санатории может обойтись где-то в 70 долларов.

За этот год более 1,5 млн человек пройдут оздоровление в санаториях Беларуси, 240 тысяч из них — иностранцы. По сравнению с 2023-м на 15% вырастет сумма выручки — до более чем 1,2 млрд рублей.

На январь следующего года уже забронировано более 70% мест в санаториях, а на февраль — 50% мест. Цены на путевки на эти месяцы по сравнению с текущим периодом увеличились в пределах 5%.

По итогам последнего квартала 2024 года среднюю стоимость путевки в санаторий планируют установить на уровне 115 рублей за один койко-день в стандартном двухместном номере, а среднегодовую стоимость — около 110 рублей.

Что касается новогоднего банкета в санатории, то в среднем он обойдется в 250 рублей, сказал Болбатовский. Однако есть места, где полностью отказались от таких мероприятий. Там предусмотрели программу и различные локации с угощениями, но без новогоднего банкета.

Аргумент такой: в санатории ужин заканчивается после 18.00, а некоторые люди заканчивают есть в восьмом часу и через два часа им вновь садиться за стол — а банкет стоит определенных денег.

«Такая форма проведения имеет право на жизнь, потому что заполняемость в этом учреждении, несмотря на такую программу, тоже стопроцентная. Никто не отказался от участия в новогодней программе по причине отсутствия новогоднего банкета», — сказал Болбатовский.

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