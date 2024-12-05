ВСУ впервые показали «интересный образец» ПТРК «Штурм-С» 5.12.2024, 20:21

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Видео.

Украинские военные показали процесс стрельбы из самоходного противотанкового комплекса «Штурм-С» на базе МТ-ЛБ. Этот ПТРК был модернизирован в Украине.

Об этом сообщает Defense Express.

Как отмечает издание, сам факт публикации видео с ПТРК уже является интересным событием. Ведь это впервые с начала полномасштабного вторжения РФ, когда было показано использование «Штурм-С», даже если просто во время боевой подготовки.

Пока не известно, как именно Украина получила ПТРК, но определенное количество вражеских «Штурм-С» было добыто бойцами Сил обороны Украины.

Однако, в заметке 23-й отдельной механизированной бригады указано, что на видео видео фигурирует базовый вариант «Штурм-С». Он предназначен для использования советских противотанковых ракет 9М114 «Кокон». Эти ракеты имеют дальность стрельбы до 5 километров и могут использоваться для поражения бронетехники и укрепленных целей.

Однако в Defense Express обратили внимание на другое — ВСУ рассказали, что «модернизации, проводимые украинскими специалистами, значительно повышают его эффективность, добавляя современные средства наведения и боеприпасы».

Вероятно, это является намеком на модернизированный «Штурм-СМ», о котором ранее сообщали в Минобороны. Но с тех пор никаких публичных данных о нем больше не было.

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