В Гродно пара доказывала, что поженилась по любви, а прокурор — что из-за распределения 2 5.12.2024, 20:30

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На чью сторону встал суд.

Суд Ленинского района города Гродно рассмотрел дело по иску прокурора, заявленного в интересах государства, о признании брака между врачом и военнослужащей недействительным. Брак был зарегистрирован в июне 2024 года, но несмотря на все доводы пары, суд пришел к выводу, что их целью не было создание семьи. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По материалам дела, супруг — выпускник медицинского университета, обучавшийся на бюджетной основе с условием целевого распределения в Гомельскую городскую больницу. Однако, после регистрации брака с военнослужащей, он добился перераспределения в Гродно, где служила его жена.

Согласно позиции прокурора, брак носил фиктивный характер, поскольку ответчики не вели совместного хозяйства, не проживали вместе и имели отдельные бюджеты. Более того, они не познакомили друг друга с родственниками, не фотографировались вместе, а муж не навещал жену, которая лежала в больнице.

Суд установил, что после регистрации брака пара провела лишь около получаса вместе, после чего разошлась по своим местам жительства.

Пара отрицала фиктивность брака, утверждая, что их отношения были настоящими. Однако представленные доказательства и свидетельские показания убедили суд, что у пары не было намерений создать семью.

Суд, сославшись на статьи 45 и 48 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь, признал брак недействительным. Также с каждого из супругов в доход государства взыскали по 60 рублей государственной пошлины.

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