Семейная пара из Германии украсила дом сразу 605 рождественскими елками, установив мировой рекорд 4 5.12.2024, 20:40

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Как это выглядит.

Любовь к Рождеству может принимать очень радикальные формы. За неприметной белой дверью дома в немецком городе Ринтельн скрывается целый лес украшенных рождественских елок самых разных размеров. Его хозяева Сюзанна и Томас Еромин установили мировой рекорд по количеству украшенных деревьев в одном помещении — они использовали 605 штук, передает «Зеркало».

Помимо этого, дом декорирован 120 тысячами шаров, 50 тысячами лампочек и тысячами рождественских фигурок. Достижение зафиксировал Институт рекордов Германии. Елки заполняют почти весь дом, включая ванную, но есть две комнаты, где декораций нет, — это спальня и комната дочери супругов. В прошлом семья Еромин уже завоевывала звание «самого рождественского дома» с 2017-го по 2021-й, а затем снова в 2023-м. В прошлом году их рекорд составил 555 деревьев, но пара превзошла и этот показатель в нынешнем году. Посмотрите, как выглядит дом, когда в нем установлены сотни рождественских елок.

Сюзанна и Томас Еромин в своем доме, который украшен 605 рождественскими елками, Ринтельн, к западу от Ганновера, Германия, 3 декабря 2024 года. Фото: Reuters

Комната в доме Сюзанны и Томаса Еромин, украшенном 605 рождественскими елками, Ринтельн, к западу от Ганновера, Германия, 3 декабря 2024 года. Фото: Reuters

Ванная комната в доме Сюзанны и Томаса Еромин, украшенном 605 рождественскими елками, Ринтельн, к западу от Ганновера, Германия, 3 декабря 2024 года. Фото: Reuters

Прихожая дома Сюзанны и Томаса Еромин, украшенного 605 рождественскими елками, Ринтельн, к западу от Ганновера, Германия, 3 декабря 2024 года. Фото: Reuters

Томас Еромин в гостиной своего дома, который украшен 605 рождественскими елками, Ринтельн, к западу от Ганновера, Германия, 3 декабря 2024 года. Фото: Reuters

Прихожая дома Сюзанны и Томаса Еромин, украшенного 605 рождественскими елками, Ринтельн, к западу от Ганновера, Германия, 3 декабря 2024 года. Фото: Reuters

Кабинет в доме Сюзанны и Томаса Еромин, украшенном 605 рождественскими елками, Ринтельн, к западу от Ганновера, Германия, 3 декабря 2024 года. Фото: Reuters

Гостиная в доме Сюзанны и Томаса Еромин, украшенном 605 рождественскими елками, Ринтельн, к западу от Ганновера, Германия, 3 декабря 2024 года. Фото: Reuters

Ванная комната в доме Сюзанны и Томаса Еромин, украшенном 605 рождественскими елками, Ринтельн, к западу от Ганновера, Германия, 3 декабря 2024 года. Фото: Reuters

Ванная комната в доме Сюзанны и Томаса Еромин, украшенном 605 рождественскими елками, Ринтельн, к западу от Ганновера, Германия, 3 декабря 2024 года. Фото: Reuters

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