Семейная пара из Германии украсила дом сразу 605 рождественскими елками, установив мировой рекорд

Любовь к Рождеству может принимать очень радикальные формы. За неприметной белой дверью дома в немецком городе Ринтельн скрывается целый лес украшенных рождественских елок самых разных размеров. Его хозяева Сюзанна и Томас Еромин установили мировой рекорд по количеству украшенных деревьев в одном помещении — они использовали 605 штук, передает «Зеркало».
Помимо этого, дом декорирован 120 тысячами шаров, 50 тысячами лампочек и тысячами рождественских фигурок. Достижение зафиксировал Институт рекордов Германии. Елки заполняют почти весь дом, включая ванную, но есть две комнаты, где декораций нет, — это спальня и комната дочери супругов. В прошлом семья Еромин уже завоевывала звание «самого рождественского дома» с 2017-го по 2021-й, а затем снова в 2023-м. В прошлом году их рекорд составил 555 деревьев, но пара превзошла и этот показатель в нынешнем году. Посмотрите, как выглядит дом, когда в нем установлены сотни рождественских елок.
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