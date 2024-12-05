Белорусы будут платить больше налогов 5.12.2024, 20:58

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От налога на собак до налога на подарки.

В Беларуси с нового года станет дороже содержать авто, а тем, кто сдает квартиры придется платить больше налоговой. Среди новшеств – появится налог на токены, а вот некоторых белорусов ждут льготы. «Палатка» в четверг приняла во втором чтении проект Налогового кодекса-2025 – документ должен еще одобрить «совет республики» и подписать узурпатор.

Ставки земельного налога, налога на недвижимость, экологического налога, подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах будут проиндексированы на прогнозный среднегодовой уровень инфляции в 2025 году —5,4%.

«Смартпресс» рассказывает, какие изменения по налогам ждут белорусов в 2025 году.

Налог на первую квартиру

В Беларуси ставка налога на недвижимость составляет 0,1% от расчетной стоимости одного квадратного метра. Расчетная стоимость — это специальная величина и она устанавливается ежегодно, в каждом регионе эти цифры отличаются.

В частности, в новой редакции Налогового кодекса повышена расчетная стоимость «квадрата» в Минске с 968 до 1020 рублей, в областных городах - с 806 до 850 рублей, в крупных городах (таких как Барановичи, Бобруйск, Борисов, Волковыск, Жлобин, Жодино) – с 710 до 748 рублей. В других населенных пунктах цена вырастет с 538 до 567 рублей.

Для того, чтобы получить итоговую сумму платежа, нужно площадь своей квартиры умножить на расчетную стоимость метра и на 0,1%.

Данный налог оплачивается за предыдущий год. То есть при утверждении новых ставок на 2025 год, возросшую сумму белорусы заплатят только в 2026 году.

Налог на сдачу квартиры

По сравнению со ставками текущего года рост составит от 1 до 3 рублей.

Так, налог за сдачу в аренду квартиры в Минске в 2025 году предлагается в размере 50 рублей за каждую жилую комнату (на данный момент 47 рублей). В областных центрах она будет ниже - 46 рублей (в текущем году 44 рубля).

За сдачу жилья в крупных районных центрах (например, Барановичах, Бобруйске, Борисове, Волковыске, Лиде) ставка вырастет до 31 рубля (сейчас 29 рублей).

В других городах, а также в поселках городского типа, налог на сдачу жилья составит 22 рубля (в текущем году 21 рубль), во всех остальных населенных пунктах − 16 рублей (сейчас 15 рубля). 6,7%

Ставки подоходного налога за сдачу гаражей зависят от типа гаража и категории населенного пункта, в котором они расположены, и будут варьироваться от 6 до 21 рублей в месяц за гараж (в текущем году – от 5 рублей до 20 рублей).

Содержать авто в Беларуси станет дороже

В следующем году для владельцев легковых автомобилей, мотоциклов, грузовиков, автобусов, прицепов также вырастет транспортный налог.

Этот налог тоже платится за предыдущий год. То есть в 2025 году транспортный налог нужно будет платить за 2024 год.

В основном, он уплачивается в зависимости от разрешенной максимальной массы авто. Если сведений о разрешенной максимальной массе нет, налог рассчитывается в размере минимальной ставки для соответствующего типа транспортного средства.

Так для физлиц ставки налога будут такими:

легковой автомобиль не более 1,5 тонны — 70 рублей (сейчас 66 рублей);

не более 1,75 тонны — 92 рубля (сейчас 87 рублей);

не более 2 тонн — 116 рублей (110 рублей);

не более 2,25 тонны — 138 рублей (131 рубль);

не более 2,5 тонны — 161 рубль (153 рубля);

не более 3 тонн — 183 рубля (174 рубля);

более 3 тонн — 253 рубля (240 рублей).

Налог для богатых

В Беларуси с 2024 года появился так называемый налог на сверхдоходы. Он затронул тех белорусов, которые зарабатывают более 200 тысяч рублей в год. С доходов свыше этой суммы они должны платить налог в 25%.

Но теперь, чтобы платить налог на сверхдоходы, нужно зарабатывать еще больше - с 2025 года эту планку поднимут до 220 тысяч рублей.

У всех остальных белорусов подоходный налог сохраняется на уровне 13%.

Налоги на собак

Станет дороже содержать и собак. Так, за собак потенциально опасных пород налог хотят поднять с 59,6 до 63 рублей в квартал. А налог для всех остальных пород поднимется с 11,9 до 13 рублей.

Вместе с тем, введут и новые льготы для владельцев собак. От уплаты этого налога хотят освободить:

инвалидов, владеющих собакой-поводырем;

инвалидов I и II группы;

инвалидов III группы – в отношении одной собаки;

достигших общеустановленного пенсионного возраста или имеющих право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста, – в отношении одной собаки;

родителей (усыновителей, удочерителей), воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, – в отношении одной собаки;

родителей (усыновителей, удочерителей) в многодетных семьях с тремя и более детьми в возрасте до восемнадцати лет – в отношении одной собаки;

проживающих в одноквартирных или блокированных жилых домах – в отношении одной собаки.

Налоги с криптовалюты

Еще одно новшество - в 2025 году в Налоговом кодексе Беларуси появляется новая статья, которая касается особенностей уплаты подоходного налога с физических лиц по доходам, полученных по операциям с криптовалютой.

В новой статье указано, что доходами по операциям с токенами по их приобретению (добыче, получению), размещению, отчуждению (передаче) признаются любые виды доходов, полученные от таких операций, в том числе от майнинга, обмена токенов на иные токены, отчуждения за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги.

Не нужно будет платить налоги:

по операциям с токенами, в том числе по их приобретению и (или) реализации, созданными резидентами Парка высоких технологий и (или) через резидентов ПВТ;

по операциям с токенами, совершенным через резидентов ПВТ (если они осуществляют необходимый вид деятельности);

от деятельности по майнингу;

от обмена токенов на иные токены (кроме незаконной деятельности);

в результате дарения или в виде наследства от физических лиц.

Налог на подарки

В 2025 году планируют поднять сумму, которую можно получить в подарок. Сейчас в Беларуси действует лимит 10 431 рубль – эту сумму можно получить в подарок и не платить налоги. А если сумма больше, то по итогам года нужно заполнять налоговую декларацию и заплатить 13% с сверх лимита.

С 2025 года лимит предлагают повысить до 11 516 рублей.

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