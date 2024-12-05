Макрон принял отставку правительства Франции
- 5.12.2024, 21:05
Вотум недоверия кабмину Мишеля Барнье был принят 4 декабря.
Президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку правительства после вотума недоверия от парламента республики, сообщил Елисейский дворец в соцсети X.
Вотум недоверия кабмину Мишеля Барнье был принят 4 декабря. Поводом для вынесения вотума недоверия стали разногласия между политическими силами страны, возникшие в ходе согласования бюджета на 2025 год.
«Мишель Барнье вместе с членами правительства обеспечивает решение текущих дел до назначения нового правительства», — добавляется в сообщении.
Кабмин Барнье был сформирован только во второй половине сентября. Макрону понадобилось почти три месяца, чтобы выбрать нового главу правительства после выборов в Нацсобрание, по итогам которых ни одной из партий не удалось получить большинство.
Новые досрочные парламентские выборы президент, согласно Конституции Пятой республики, может назначить только через год после последних выборов, которые прошли в июле. Это второй подобный случай с 1962 года, когда в отставку было отправлено правительство Жоржа Помпиду.
Перед голосованием по вотуму Барнье заявил, что проблемы, связанные с бюджетным дефицитом, не исчезнут «по волшебству» из-за принятия документа и отставки правительства. «Я не могу принять тот факт, что институциональная дестабилизация может быть той целью, которая объединит большинство депутатов», — заметил премьер, пытаясь призвать оппозицию отказаться от протеста.