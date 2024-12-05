Как Instagram помог белорусу взять серебро Олимпиады 5.12.2024, 22:21

Белорусским гребцам необходимо было срочно арендовать две лодки прямо в Париже.

Главный тренер национальной команды Беларуси по академической гребле Виталий Белый рассказал о трудностях с лодками, которые возникли при подготовке к Олимпиаде-2024 в Париже.

Из-за санкций Евросоюза лодки белорусской команды не пропускали через границу. На этом «попались» гребцы молодежной сборной, которых развернули на польской и литовской границах.

С олимпийской командой подготовка шла заранее. Было принято решение перевезти лодки на частной машине с прицепом Андрея Щемелева, первого тренера Евгения Золотого.

«Мы своей тренерской командой буквально за день сварили прицеп, положили в него две лодки. Выехали. Нашу границу прошли быстро – нам пожелали удачи. Приезжаем на польскую – нас разворачивают», – вспоминает Виталий Белый в интервью «Прессболу».

Оказалось, что если бы лодки проехали на территорию ЕС, то их могли бы конфисковать на любом посту, выписав еще и большой штраф за нарушение санкций.

Спасительное сообщение в Instagram

Белорусским гребцам необходимо было срочно арендовать две лодки прямо в Париже. Производитель Empacher не смог помочь, потому что также нарушил бы ограничения Евросоюза.

«В Instagram написал какой-то француз, простой любитель гребли: мол, в прошлом году купил такую же лодку, могу вам предоставить. Ухватились за этот вариант – других-то не было. С ним созвонились. Говорит, сам привезу лодку на канал», – рассказал Виталий Белый.

Интересно, что спаситель сборной Беларуси даже не попросил за это денег. Единственное условие – билет на трибуну Олимпиады. Огорчает лишь то, что призеру Игр не удалось повидаться с героем.

Медаль Евгения Золотого

На полученной лодке Евгений Золотой завоевал серебряную медаль в финале академической гребли на дистанции 2000 м. Его время – 6:42.96.

Путь был достаточно тяжелым. Помимо трудностей с лодкой, перед главным заплывом четырехлетия сломался автобус, который доставлял спортсменов до соревновательного канала.

Зато во время Олимпиады случилось и приятное событие. Евгений Золотой вышел в полуфинал соревнований, а его жена Ксения в этот день родила в Бресте первенца.

Счастливое для семьи событие произошло утром. Однако супруга решила рассказать Евгению о появлении на свет сына лишь после гонки. Ксения не хотела волновать мужа перед важным заплывом, который в итоге он и выиграл.

Мальчик родился ростом 55 см и весом 3450 г. В браке Евгений и Ксения уже четыре года.

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