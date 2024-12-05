Под Солигорском продают оздоровительный центр 5.12.2024, 22:43

Раньше туда было не попасть.

На товарной бирже «БУТБ-Имущество» появился интересный лот. На аукцион выставили оздоровительный центр в Солигорском районе, слава о котором раньше гремела далеко за пределами Беларуси.

Торги состоятся 30 декабря, а мы пока вспоминаем те славные времена. Заодно посмотрим, как нынче выглядят корпуса детского отделения Республиканской больницы спелеолечения.

420 м под землей

Этот оздоровительный центр находится в 9 км от Солигорска – в деревне Листопадовичи. Построили его в 1992 году: пять спальных корпусов и учебно-оздоровительный комплекс, пишет Realt.

В административном здании разместились столовая, библиотека, актовый зал и музыкальная гостиная. Бассейн – рядом.

ДРОЦ «Зеленый бор» круглогодично принимал на лечение детей в возрасте от 6 до 18 лет. Сюда приезжали пациенты не только из Беларуси, но также из России и других стран. В центре даже работала своя общеобразовательная школа.

Основным направлением реабилитации детей было спелеолечение. Оно проходило на глубине 420 м в условиях специально оборудованного подземного отделения Республиканской больницы спелеолечения. Всего номерной фонд "Зеленого бора" насчитывал 224 места.

Проблемы – на поверхности

В последние несколько лет «Зеленый бор» не работал. Это и неудивительно. Центр находится в не самом хорошем состоянии.

Общая площадь выставленных на торги построек комплекса насчитывает около 12 тыс. м2. Это пять двухэтажных жилых корпусов, лечебный корпус, двухэтажный физкультурно-оздоровительный центр, а также клуб-столовая, танцплощадка и многочисленные хозяйственные строения.

Вместе со зданиями новому собственнику достанется земельный участок в сосновом бору площадью около 11 га. Его передадут в аренду на 30 лет.

Целевое назначение земельного участка − размещение объектов здравоохранения и (или) предоставления социальных услуг. Но его можно изменить. И открыть там, например, гостиницу, мотель или кемпинг.

Начальная цена объекта – Br6,06 млн ($1,7 млн).

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