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Макрон сказал, когда назначит нового премьера Франции

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  • 5.12.2024, 23:26
Макрон сказал, когда назначит нового премьера Франции
Эммануэль Макрон

Сегодня он принял отставку Кабмина Мишеля Барнье.

Французский президент Эммануэль Макрон сегодня уволил премьер-министра Мишеля Барнье. Его преемник будет назначен в ближайшие дни.

Об этом сообщает BFMTV и Le Figaro.

Макрон объявил, что назначит нового премьер-министра Франции в «ближайшие несколько дней».

«Я поручу ему сформировать правительство общего интереса, которое будет представлять все политические силы, которые могут принимать в нем участие или, по крайней мере, обязуются не отправлять его в отставку», - заявил президент Франции.

Он также ответил на призывы оппозиции относительно того, чтобы и самому уйти в отставку.

«Мандат, который вы мне демократически доверили, — это пятилетний мандат, и я буду выполнять его в полной мере до конца. Моя обязанность — обеспечить непрерывность государства, надлежащее функционирование наших институтов, независимость нашей страны и защиту всех вас», - пояснил президент.

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