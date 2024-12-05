Зеленский в годовщину Будапештского меморандума призвал дать Украине действенные гарантии

Зеленский в годовщину Будапештского меморандума призвал дать Украине действенные гарантии1
- 5.12.2024, 23:54
По словам президента Украины, этот документ не работал ни дня.
Будапештскому меморандуму уже 30 лет, но ни дня этот документ не работал. Это показывает, что каких-либо заверений или обещаний по безопасности недостаточно, Украине нужны действенные гарантии.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
«Сегодня - 30 лет Будапештского меморандума. Десять лет войны. Ни дня этот документ не работал. И поэтому каждый в мире теперь будет знать, что просто подписи любого государства, каких-либо заверений или обещаний для безопасности недостаточно», - сказал Зеленский.
Поэтому, как отметил президент, Украине нужны действенные гарантии, чтобы в будущем Россия снова не попыталась захватить часть украинских территорий.
«То есть реальное союзничество и реалистичный фундамент безопасности внутри страны. Оружие, которое позволяет защититься и сдержать врага. И единство, которое помогает выстоять даже в самые сложные моменты. Работаем над каждым из элементов безопасности», - добавил глава государства.