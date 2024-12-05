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Зеленский в годовщину Будапештского меморандума призвал дать Украине действенные гарантии

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  • 5.12.2024, 23:54
Зеленский в годовщину Будапештского меморандума призвал дать Украине действенные гарантии
Владимир Зеленский

По словам президента Украины, этот документ не работал ни дня.

Будапештскому меморандуму уже 30 лет, но ни дня этот документ не работал. Это показывает, что каких-либо заверений или обещаний по безопасности недостаточно, Украине нужны действенные гарантии.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

«Сегодня - 30 лет Будапештского меморандума. Десять лет войны. Ни дня этот документ не работал. И поэтому каждый в мире теперь будет знать, что просто подписи любого государства, каких-либо заверений или обещаний для безопасности недостаточно», - сказал Зеленский.

Поэтому, как отметил президент, Украине нужны действенные гарантии, чтобы в будущем Россия снова не попыталась захватить часть украинских территорий.

«То есть реальное союзничество и реалистичный фундамент безопасности внутри страны. Оружие, которое позволяет защититься и сдержать врага. И единство, которое помогает выстоять даже в самые сложные моменты. Работаем над каждым из элементов безопасности», - добавил глава государства.

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