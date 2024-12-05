Зеленский в годовщину Будапештского меморандума призвал дать Украине действенные гарантии 1 5.12.2024, 23:54

Владимир Зеленский

По словам президента Украины, этот документ не работал ни дня.

Будапештскому меморандуму уже 30 лет, но ни дня этот документ не работал. Это показывает, что каких-либо заверений или обещаний по безопасности недостаточно, Украине нужны действенные гарантии.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

«Сегодня - 30 лет Будапештского меморандума. Десять лет войны. Ни дня этот документ не работал. И поэтому каждый в мире теперь будет знать, что просто подписи любого государства, каких-либо заверений или обещаний для безопасности недостаточно», - сказал Зеленский.

Поэтому, как отметил президент, Украине нужны действенные гарантии, чтобы в будущем Россия снова не попыталась захватить часть украинских территорий.

«То есть реальное союзничество и реалистичный фундамент безопасности внутри страны. Оружие, которое позволяет защититься и сдержать врага. И единство, которое помогает выстоять даже в самые сложные моменты. Работаем над каждым из элементов безопасности», - добавил глава государства.

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