Словакия закроет единственное консульство в России
- 6.12.2024, 1:44
С 31 декабря консульство в Санкт-Петербурге прекратит работу.
Генеральное консульство Словакии в Санкт-Петербурге прекратит работу 31 декабря этого года. Это единственное словацкое консульство в России.
Об этом сообщает пресс-служба консульства.
В консульстве сообщили, что в связи с решением правительства Словакии от 28 августа «его деятельность будет прекращена с 31 декабря 2024 года».
«Что касается граждан Российской Федерации, то генеральное консульство Словацкой Республики в Санкт-Петербурге больше не оказывает им своих услуг», - добавили в дипучреждении.
Там отметили, что граждане РФ могут и дальше подавать заявления на получение виз, виды на жительство или проверку подписей, переводы и заверения ксерокопий и копий документов в посольстве Словакии в Москве.