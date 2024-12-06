Словакия закроет единственное консульство в России 6.12.2024, 1:44

С 31 декабря консульство в Санкт-Петербурге прекратит работу.

Генеральное консульство Словакии в Санкт-Петербурге прекратит работу 31 декабря этого года. Это единственное словацкое консульство в России.

Об этом сообщает пресс-служба консульства.

В консульстве сообщили, что в связи с решением правительства Словакии от 28 августа «его деятельность будет прекращена с 31 декабря 2024 года».

«Что касается граждан Российской Федерации, то генеральное консульство Словацкой Республики в Санкт-Петербурге больше не оказывает им своих услуг», - добавили в дипучреждении.

Там отметили, что граждане РФ могут и дальше подавать заявления на получение виз, виды на жительство или проверку подписей, переводы и заверения ксерокопий и копий документов в посольстве Словакии в Москве.

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