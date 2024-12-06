53 солдата за квадратный километр: раскрыты детали российского «наступления» 1 6.12.2024, 8:10

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Какой ценой продвигались оккупанты.

За продвижение по украинской территории этой осенью оккупационная армия платила потерями около 53 солдат за каждый квадратный километр.

«Кремль продолжает нести значительные потери в живой силе в попытке достичь тактических успехов в западной части Донецкой области за счет продолжающихся военных усилий России и среднесрочной способности российской экономики», - отмечается в отчете Института изучения войны.

По данным украинского Генштаба, среднесуточные потери РФ в ноябре 2024 года достигли нового исторического максимума - 1 523 погибших за сутки. Впервые захватчики понесли чуть более 2 000 потерь за один день 28 ноября 2024 года.

Всего в ноябре враг потерял 45 690 солдат. В Минобороны Британии добавили, что ноябрь 2024 года стал пятым месяцем подряд, когда потери агрессора только росли.

Согласно геолокационным данным, оккупанты продвигались со скоростью примерно 27,96 квадратных километров в день и захватили всего 839 квадратных километров в Украине и Курской области в ноябре.

В ISW указывали, что россияне в сентябре и октябре 2024 года имели тоже значительные потери - примерно 80 110 военнослужащих в обмен на примерно 1 517 квадратных километров захваченных территорий в Украине и Курской области.

Таким образом, оккупанты потеряли примерно 125 800 человек в течение периода интенсивных наступательных операций в сентябре, октябре и ноябре 2024 года при захвате 2 356 квадратных километров. Что означает, что за захват каждого километра умирали примерно 53 российских военных.

«Ограниченные ресурсы рабочей силы России, скорее всего, не смогут выдержать такой рост потерь в среднесрочной перспективе, и дальнейшая военная поддержка Украины со стороны Запада остается жизненно важной для того, чтобы Украина могла наносить потери такими темпами. Стремление Кремля сохранить инициативу на всей территории военных действий в Украине и продолжать продвижение на востоке Украины создало двойные требования к российским трудовым ресурсам. Дополнительные усилия, направленные на увеличение численности российских войск, могут еще больше дестабилизировать российскую экономику, поскольку Россия продолжает бороться с дефицитом рабочей силы и ростом инфляции», - объясняют аналитики.

В Институте изучения войны, россияне могут либо воевать, либо работать на внутреннюю экономику РФ, однако не то и другое одновременно.

«Кремль вряд ли сможет в достаточной степени удовлетворить свои потребности в рабочей силе как в военной сфере, так и во внутренней экономике России в ближайшем будущем, а дополнительные месяцы интенсивных наступательных операций в Украине в 2025 году и далее лишь усложнят российские проблемы с ресурсами», - прогнозируют в ISW.

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