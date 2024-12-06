закрыть
6 декабря 2024, пятница, 9:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

53 солдата за квадратный километр: раскрыты детали российского «наступления»

1
  • 6.12.2024, 8:10
  • 4,064
53 солдата за квадратный километр: раскрыты детали российского «наступления»

Какой ценой продвигались оккупанты.

За продвижение по украинской территории этой осенью оккупационная армия платила потерями около 53 солдат за каждый квадратный километр.

«Кремль продолжает нести значительные потери в живой силе в попытке достичь тактических успехов в западной части Донецкой области за счет продолжающихся военных усилий России и среднесрочной способности российской экономики», - отмечается в отчете Института изучения войны.

По данным украинского Генштаба, среднесуточные потери РФ в ноябре 2024 года достигли нового исторического максимума - 1 523 погибших за сутки. Впервые захватчики понесли чуть более 2 000 потерь за один день 28 ноября 2024 года.

Всего в ноябре враг потерял 45 690 солдат. В Минобороны Британии добавили, что ноябрь 2024 года стал пятым месяцем подряд, когда потери агрессора только росли.

Согласно геолокационным данным, оккупанты продвигались со скоростью примерно 27,96 квадратных километров в день и захватили всего 839 квадратных километров в Украине и Курской области в ноябре.

В ISW указывали, что россияне в сентябре и октябре 2024 года имели тоже значительные потери - примерно 80 110 военнослужащих в обмен на примерно 1 517 квадратных километров захваченных территорий в Украине и Курской области.

Таким образом, оккупанты потеряли примерно 125 800 человек в течение периода интенсивных наступательных операций в сентябре, октябре и ноябре 2024 года при захвате 2 356 квадратных километров. Что означает, что за захват каждого километра умирали примерно 53 российских военных.

«Ограниченные ресурсы рабочей силы России, скорее всего, не смогут выдержать такой рост потерь в среднесрочной перспективе, и дальнейшая военная поддержка Украины со стороны Запада остается жизненно важной для того, чтобы Украина могла наносить потери такими темпами. Стремление Кремля сохранить инициативу на всей территории военных действий в Украине и продолжать продвижение на востоке Украины создало двойные требования к российским трудовым ресурсам. Дополнительные усилия, направленные на увеличение численности российских войск, могут еще больше дестабилизировать российскую экономику, поскольку Россия продолжает бороться с дефицитом рабочей силы и ростом инфляции», - объясняют аналитики.

В Институте изучения войны, россияне могут либо воевать, либо работать на внутреннюю экономику РФ, однако не то и другое одновременно.

«Кремль вряд ли сможет в достаточной степени удовлетворить свои потребности в рабочей силе как в военной сфере, так и во внутренней экономике России в ближайшем будущем, а дополнительные месяцы интенсивных наступательных операций в Украине в 2025 году и далее лишь усложнят российские проблемы с ресурсами», - прогнозируют в ISW.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников
Чуки и Геки
Чуки и Геки Владимир Пастухов
Ультиматум Трампа
Ультиматум Трампа Александр Роднянский
Нервный тик в Кремле
Нервный тик в Кремле Эль Мюрид