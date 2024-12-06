Повстанцы рвутся к Хомсу: сторонники Асада бегут к россиянам в Тартус
- 6.12.2024, 8:14
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Передовые отряды сирийских повстанцев подходят к ключевому городу.
Наступление сирийских повстанцев продолжает развиваться стремительным образом. После овладения городом Хама передовые отряды группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» уже рвутся к Хомсу, имеющему ключевое значение для обороны силами диктаторского режима Башара Асада Дамаска.
О продвижении оппозиционеров на юг пишет офицер израильской армии Игаль Левин в своем Telegram-канале.
По словам военного, повстанцы, понимая, что второго шанса может не быть, решили не останавливаться на оперативные паузы и продолжают наступление, не давая правительственной армии передышки.
На фоне продвижение повстанцев к Хомску находящиеся там сторонники режима начали срочно покидать город и направляются в Тартус, где расположена база российского флота, вероятно, рассчитывая, что под защитой россиян они будут в большей безопасности, добавляет военный.
На данный момент на трассе М1, ведущей в Тартус, фиксируются большие пробки.
Одновременно с этим боевики ИГИЛ выпустили в четверг заявление, в котором заявили, что взяли под контроль новые районы к юго-востоку от Хомса после столкновений с сирийской армией. Речь идет о пустынно-сельской местности, где проживают арабские племена.