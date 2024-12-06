Керчь атакуют морские дроны: россияне перекрыли Крымский мост 2 6.12.2024, 8:27

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Коллаж: 24tv.ua

Прогремели взрывы в районе судостроительного завода «Залив».

В Керченском проливе работают украинские морские дроны. Из-за атаки россияне перекрыли Крымский мост.

Как сообщает «Крымский ветер», морские дроны осуществляют прорыв в Керченский пролив. Российские военные пытаются их уничтожить с моря, с берега и с воздуха.

Кроме того, паблик сообщает о взрывах в районе судостроительного завода «Залив» в Керчи. Зарево видно в Аршинцево.

Канал «ВЧК-ОГПУ» сообщает, что на Керчь продолжаются атаки морских дронов. Движение по Крымскому мосту перекрыто.

Очевидцы в местных пабликах заявляют, что со стороны Керчи на мосту образовалась огромная пробка. Атака морских дронов продолжается, взрывы раздаются с пяти утра.

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