Керчь атакуют морские дроны: россияне перекрыли Крымский мост

Керчь атакуют морские дроны: россияне перекрыли Крымский мост2
- 6.12.2024, 8:27
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Прогремели взрывы в районе судостроительного завода «Залив».
В Керченском проливе работают украинские морские дроны. Из-за атаки россияне перекрыли Крымский мост.
Как сообщает «Крымский ветер», морские дроны осуществляют прорыв в Керченский пролив. Российские военные пытаются их уничтожить с моря, с берега и с воздуха.
Кроме того, паблик сообщает о взрывах в районе судостроительного завода «Залив» в Керчи. Зарево видно в Аршинцево.
Канал «ВЧК-ОГПУ» сообщает, что на Керчь продолжаются атаки морских дронов. Движение по Крымскому мосту перекрыто.
Очевидцы в местных пабликах заявляют, что со стороны Керчи на мосту образовалась огромная пробка. Атака морских дронов продолжается, взрывы раздаются с пяти утра.