WP: У России заканчиваются танки 1 6.12.2024, 8:33

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Аналитики высчитали, когда наступит дефицит.

В России уже ближе к концу следующего года наступит дефицит танков.

К такому положению вещей ведут огромные потери в войне против Украины и неспособность производить новые танки в прежних объемах из-за введенных Западом санкций, говорится в материале WP.

Россияне ежемесячно теряют больше танков и гаубиц, чем может выпустить их промышленность.

Часть сборочных линий может быть полностью остановлена из-за нарастающих проблем в экономике, а маршруты контрабандных поставок сокращаются, отмечают аналитики.

Согласно подсчетам сайта Oryx, РФ уже потеряла более 3600 танков, а общие потери бронетехники составляют порядка 11 100 единиц.

Американские чиновники акцентируют внимание на том, что эффект от наложенных на Россию санкций наступает постепенно, подрывая производство российского оружия.

Даже если Кремлю удается обойти ограничительные меры, ему приходится прибегать к дополнительным расходам.

Производство танков в РФ сейчас заключается, как правило, в переделывании техники советского образца. 85% танков и бронемашин, которые россияне бросают на войну против Украины, - это восстановленная или переделанная техника, находившаяся в запасах, но эти запасы истощаются, что подтверждают спутниковые снимки складов.

Учитывая нынешние темпы потерь, уже к концу 2025 года РФ столкнется с нехваткой танков, прогнозируют аналитики IISS. Эффективность санкций можно наблюдать на примере современного российского танка «Т-90М», который сейчас выпускается без устанавливаемого на стволах датчика лазерного наведения.

Потери РФ в танках «Т-90М» составляют 120 единиц, свидетельствуют данные Oryx. Проблемы в производстве военной техники косвенно признают и в российском правительстве.

В представленных Минэкономразвития материалах к закону о бюджете прогнозируется почти полная остановка роста выпуска военной продукции.

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