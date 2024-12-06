Умер российский академик, который участвовал в первом Чернобыльском шляхе 6.12.2024, 8:45

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Евгений Велихов

С ним сотрудничал Алесь Адамович.

В Москве на возрасте 89 лет скончался известный российский физик-ядерщик, академик Евгений Велихов. В его биографии была и белорусская страница, пишет «Наша Нiва».

Евгений Велихов с 1975 года возглавлял советскую программу разработки управляемых термоядерных реакторов, среди прочего был причастен и к разработке реакторов для Чернобыльской АЭС. После того, как на АЭС 26 апреля 1986 года произошла авария, он принимал активное участие в ликвидации ее последствий, с ним сотрудничал Алесь Адамович, когда боролся с сокрытием последствий катастрофы и добивался, чтобы власти принимали соответствующие меры.

Алесь Адамович вспоминал в своей книге «Апокалипсис по графику»:

«Когда в Минске по призыву Белорусского народного фронта проходил марш, названный Чернобыльским (осенью 1989 года), я уговорил поехать со мной физика-атомщика Евгения Павловича Велихова, который также в 1986 году тушил реактор: «Посмотрите, как еще много надо тушить!»

Хотя минские и районные власти по привычке пытались помешать людям приехать из зараженных деревень (знали, какие будут лозунги и что услышат на митингах в свой адрес), собрались больше 30 тысяч человек. Над каждой группой людей «оттуда» черные полотна с цифрами: какая и где радиация, цезий, плутоний, стронций.

Увидел, услышал новый директор Курчатовского ядерного института, где так болезненно воспринимали всегда «замах» общественности на «мирную» атомную программу, и когда мы вернулись на заседание Верховного Совета, Велихов сам предложил: надо писать письмо Горбачеву, надо вывозить детей.

И вот тогда возникла идея: обратиться к западным, международным фондам, организациям с просьбой приглашать детей Чернобыля на отдых и лечение».

Велихов, в свою очередь, также вспоминал про Адамовича, что он «одним из первых в мире осмыслил и оценил масштабы крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века, ее последствия для судеб его родной земли и нашей такой небольшой планеты».

В 1992—2015 годах академик Евгений Велихов был президентом Научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» — главного российского научного учреждения, ответственного за атомную энергетику. Среди прочего в 2012 году был доверенным лицом Путина на президентских выборах, на которых тот шел после перерыва на третий срок.

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