Удар по казарме полка спецназа Кадырова в Грозном: атаку могли провести местные 6.12.2024, 8:55

2,928

На Северном Кавказе продолжается освободительная борьба.

Недавний удар дронами по казарме полка спецназа имени Кадырова в городе Грозный (Чечня, РФ) мог быть делом рук местных жителей.

Об этом в комментарии «24 Каналу» сказал полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, сейчас на Северном Кавказе продолжается освободительная борьба, которая накладывается на войну кланов в регионе - в частности, дагестанских и чеченских.

«Плюс параллельно ведутся определенные действия уже групп сопротивления - и ингушских, и ичкерских. И вот эта накладка этих задач, возможно, и приводит в том числе к ударам по Росгвардии. Потому что полк Кадырова, не важно какой, - это же Росгвардия. То есть, по большому счету это могла быть именно такая боевая работа - в том числе и групп сопротивления по месту», - отметил эксперт.

По его мнению, вряд ли эти беспилотники были запущены с территории Украины.

«Потому что нам слишком далеко «продвигаться» под полторы тысячи километров. ... Но работа беспилотников, запущенных по месту, - это не проблема абсолютно. На каждом базаре там можно купить китайский беспилотник, снабдить его системой подрыва и выполнить боевую задачу по месту. Это будет даже намного удобнее, безопаснее и точнее», - резюмировал Свитан.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com