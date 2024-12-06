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Удар по казарме полка спецназа Кадырова в Грозном: атаку могли провести местные

  • 6.12.2024, 8:55
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Удар по казарме полка спецназа Кадырова в Грозном: атаку могли провести местные

На Северном Кавказе продолжается освободительная борьба.

Недавний удар дронами по казарме полка спецназа имени Кадырова в городе Грозный (Чечня, РФ) мог быть делом рук местных жителей.

Об этом в комментарии «24 Каналу» сказал полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, сейчас на Северном Кавказе продолжается освободительная борьба, которая накладывается на войну кланов в регионе - в частности, дагестанских и чеченских.

«Плюс параллельно ведутся определенные действия уже групп сопротивления - и ингушских, и ичкерских. И вот эта накладка этих задач, возможно, и приводит в том числе к ударам по Росгвардии. Потому что полк Кадырова, не важно какой, - это же Росгвардия. То есть, по большому счету это могла быть именно такая боевая работа - в том числе и групп сопротивления по месту», - отметил эксперт.

По его мнению, вряд ли эти беспилотники были запущены с территории Украины.

«Потому что нам слишком далеко «продвигаться» под полторы тысячи километров. ... Но работа беспилотников, запущенных по месту, - это не проблема абсолютно. На каждом базаре там можно купить китайский беспилотник, снабдить его системой подрыва и выполнить боевую задачу по месту. Это будет даже намного удобнее, безопаснее и точнее», - резюмировал Свитан.

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