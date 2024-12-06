Гнилое, зато недорого: Лукашенко ввел абсурдные схемы в сельском хозяйстве 1 6.12.2024, 9:11

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Почему так случилось, что картошки в Беларуси осталось на два дня?

Содержание документов, которые демонстрируют абсурдные бизнес-схемы в сельском хозяйстве, поделилась «Наша Ніва».

В Беларуси есть такая вещь как стабилизационные фонды. Это резерв сезонной продукции (белокачанная капуста, картофель, морковь, свекла, лук и яблоки), которая хранится в прогнозируемом чиновниками объеме (в этом году и в прошлом — 122,8 тыс. тонн), чтобы зимой доставать ее оттуда и поставлять в сети, бюджетные организации, заведения питания.

Если эти запасы в межсезонье не успевают использоваться, то с разрешения облисполкомов их можно продать куда-то еще. Например, перерабатывающим заводам или за границу.

70% отгрузок в стабилизационные фонды делают частники, а не государство. Государство свою землю использует под другие культуры.

Государство переживает не только о том, чтобы в межсезонье у белорусов было что поесть. Оно заботится еще и о том, чтобы это было дешево. Популистским постановлением №713 от 19 октября 2022 года Александр Лукашенко ввел ограничение максимальной наценки на социально значимые товары, в перечень которых попадает и сезонная продукция.

«Наша Ніва» получила некоторые документы Министерства торговли, Министерства сельского хозяйства и торговых сетей, которые иллюстрируют и промежуточный результат популизма, и объем усилий госаппарата для его поддержки.

Мы перескажем эти документы так, чтобы передать картину страданий всех участников торговой цепочки и контролеров над ними.

Фермеры отшивают сети

Вот, например, одна крупная ритейловая сеть жалуется в Министерство антимонопольного развития и торговли (МАРТ), что до введения 713-й постановления ей удавалось закрывать 80% своих межсезонных потребностей поставками из стабфондов, договоры об этом составляются заранее.

С каждым сезоном процент все меньше, в результате подписанный объем на это межсезонье — всего 12% от затребованного.

«На сегодня картофель — 30%, капуста б/к — 15%, морковь — 12%, свекла — 10%, лук — 14%, яблоки — 0%», — говорится в документе.

Жалуется и другая торговая сеть: «Состоянием на 22 октября 2024 запасы на складах картофеля — на 2 дня, капусты — на 1 день, моркови — на 6 дней […] В ходе переговоров получены отказы в поставках […]».

Ситуация небывалая. Производители почти никогда не могут позволить себе «послать» сеть, наоборот, в сегодняшнем мире ты только при доступе к полке можешь нормально планировать свою финансовую будущее.

Так почему так случилось, что картошки осталось на два дня?

«Мы бы рады поставлять в белорусский ритейл, да только экономического смысла в этом нет», — объясняет «Нашай Ніве» фермер и добавляет контекста.

Теплая весна 2024-го рано запустила вегетацию растений после зимы. Но в мае па югу средней полосы России прошлись морозы и уничтожили ранние сорта фруктов и овощей, которые так несвоевременно заранее начали цвести.

Природная аномалия вызвала рост цен на сельхозпродукцию в России. В Беларуси, кстати, случились примерно такие же проблемы, только в меньшем масштабе. И поставлять в белорусские сети было бы не менее выгодно — потому что логистика проще.

Но согласно постановлению №713 фермеры воспользоваться конъюнктурой не могут — размер торговой наценки ограничен, рентабельность не та. Поэтому гонят на Россию.

Сети остаются виноватыми

«Нашай Ніве» рассказывают про экстравагантные схемы, когда производитель фиктивно поставляет свою продукцию в Россию, а потом, уже с желаемой для себя маржинальностью, перепродает овощи с российского юридического лица в белорусскую сеть.

Сам картофель при этом никуда из белорусского склада не уезжает, путешествуют только документы. Сети понимают проблемы производителя и вынуждены мириться с таким положением вещей. Но и здесь возникает проблема.

В Беларуси существуют требования к наличию на полках белорусских товаров. Так называемый «обязательный ассортиментный перечень». И если картошка на полке только по документам российская, а по сути — белорусская, это все равно нарушение. Сеть будет ждать штраф от Министерства торговли.

«Не допускать сужения ассортимента картофеля, овощей и яблок отечественного производства […] Ужесточить контроль за наличием в торговых объектах плодово-овощной продукции отечественного производства», — говорится в полученном нами письме от МАРТ к ритейловым сетям.

Чтобы избежать штрафа, сети пишут жалобы, что им не поставляют овощи — страхуются, ходят первыми.

Чиновники тогда, естественно, через своих коллег в облисполкомах давят на производителей, чтобы те прежде всего закладывали продукцию в стабилизационные фонды для реализации внутри страны, а уже во вторую очередь думали об экспорте.

Производителям перекрывают возможность свободно экспортировать в Россию — с октября «в целях полноценного обеспечения внутреннего рынка в межсезонный период вывоз белокачанной капусты, яблок и лука за пределы страны будет осуществляться по разовым лицензиям […] Уполномоченные органы будут принимать решения о выдаче лицензии исходя из оперативного анализа свободных ресурсов […]».

Производители вынуждены закладывать продукцию в стабфонды и продавать ее белорусским сетям. А только оставшееся продавать на экспорт.

Проблема решена? Все же не совсем….

Гнилое, зато дешевое

В одном из полученных документов читаем следующее: «При согласовании заявлений производителей на экспорт капусты, лука и яблок руководствоваться принципом первоочередной закладки качественной продукции товарных сортов в стабфонды на межсезонный период 2024/2025», — постановляет МАРТ.

Эту фразу следует расшифровывать так, что производители стали закладывать на зиму овощи плохого качества, которым место не там, а в свином корыте. Но вы просите у нас объемы — мы дадим вам объемы. А нормальное все равно продадим туда, где выгодно. Если что — скажем, что само испортилось.

Эта хитрость, правда, долго не может оставаться тайной, потому что сезон урожая уже закончился, и поставки ведутся из стабилизационных фондов. Но и доказать ее намеренность сложно, нужно буквально, чтобы кто-то стоял и проверял качество. Зато цена соответствует качеству.

Таким образом, какая ситуация сейчас:

Минсельхоз должен в живом режиме наводить справки о наличии у сельхозорганизаций и у фермеров свободных картофеля, капусты, моркови, свеклы, лука и яблок, а если найдет их, то информировать Минторг, чтобы тот заставлял фермеров заключать договоры с сетями;

Облисполкомы должны еженедельно (по пятницам) передавать данные в Минторг о ходе заключения договоров и закладки картофеля, овощей и яблок в стабилизационные фонды на межсезонный период 2024/2025. А также проверять, не гнилые ли овощи из мести закладывают в стабфонды фермеры;

Фермеры должны — под контролем облисполкомов — не допускать фактов изменения условий поставки, отказа от поставки, расторжения договора с субъектами торговли на поставку продукции, на которую действуют максимальные отпускные цены;

Сети должны не допускать сужения ассортимента картофеля, овощей и яблок отечественного производства.

Одним словом, все при деле, но никто не в выигрыше.

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