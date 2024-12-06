Оливковое масло рвануло вверх: что произошло с ценами в магазинах Беларуси 6.12.2024, 9:44

Динамика ситуации за два года.

В октябре 2022 года 19 октября правительство приняло постановление о регулировании цен на определенные товары. Tochka.by сравнило, как за два года изменились ценники на бакалейные продукты (крупы, масло, макароны) в одном и том же сетевом магазине в один и тот же месяц.

Согласно информации Белстата, макаронные изделия за два года подорожали всего лишь на 2,56%. Подсчет Tochka.by показал, что из 31 продукта подорожали 13. Не изменились в цене два наименования, а 16 — подешевели.

Максимально подешевели коробки по 400 г с рожками № 126 и спагетти № 114 в перечне бренда «Пастерони». Стоили 4,75 рубля, а стали 3,31 рубля. Минус 30,3%.

Больше всего подорожали 500-граммовые упаковки с каннеллони бренда «Рискосса»: были 3,29 рубля, стали 4,39 рубля (+33,4%).

Макароны из подборки издания за два года в среднем подешевели на 0,33%.

Крупы и бобовые

С момента, когда свет увидел директиву № 10 «О недопустимости роста цен», а следом — постановление правительства № 713 (которое уже пережило ряд редакций), крупы и бобовые, по официальной статистике, подешевели на 6,86%.

В этой категории Tochka.by нашла в магазине одной из крупнейших торговых сетей страны 49 подходящих для сравнения товаров. Их могло быть больше: часть не попала в список из-за уменьшения веса, подчеркнуло издание.

Анализ показал, что из 12 видов риса подорожали семь, а подешевели пять. Больше всего прибавил в цене рис марки «Эколайн» (длинный) весом 800 г — сразу на 45,86%. Он стоил 2,9 рубля, а теперь 4,2 рубля. Активнее дешевел 800-граммововый пакет пропаренного риса того же бренда. Цена на него упала с 4,39 рубля до 3,98 рубля — на 9,33%.

В итоге рис по выборке в среднем подорожал на 10,63%.

В базу для сравнения попало шесть видов гречки. Ни один из них не подорожал. Мало того, сразу у трех торговых марок цена на гречку упала более чем в два раза.

Самым мощным стало падение цены 800-граммового пакета марки «Мелькруп». Стоил он 3,99 рубля, а теперь продается за 1,79 рубля. Это минус 55,13%.

В среднем гречка в подборке Tochka.by за два года подешевела на 42,83%.

Овсянка, манка, каши

Из семи видов овсянки (крупа и хлопья) четыре стали дороже, три — подешевели. Больше прочих прибавили в цене овсяные хлопья марки «Сила злаков». Пачка весом 400 г вместо 2,55 рубля стала стоить 3,8 рубля — на 49,01% больше.

Из подешевевших на первом месте — плющеная овсяная крупа бренда «Империя злаков», полкило которой стоило 1,27 рубля, а спустя два года продается за 1,12 рубля. Это на 11,81% дешевле.

В среднем овсянка подорожала на 15,03%.

В базу для сравнения угодили четыре вида манной крупы, из которых один немного подешевел, три — подорожали.

Минимально, на копейку, упала цена манки «Умный выбор» (собственной торговой марки сети), 700 г которой стоили 1,5 рубля, а теперь 1,49 рубля (-0,66%).

Больше остальных подорожала крупа «Уладар», килограммовая пачка которой стоила 1,87 рубля, а сейчас 2,05 рубля (+9,62%).

В среднем манная крупа подорожала на 5,22%.

Из девяти видов каш подорожали четыре, столько же — подешевело. И на одну позицию цена осталась неизменной.

Максимально прибавила в цене овсяная каша с бананом «Новокаша», 500-граммовая коробка которой стоила 3,05 рубля, а теперь продается за 3,79 рубля — на 24,26% дороже.

Больше всего подешевела каша «Минутка» (овсяные хлопья со вкусом земляники или вишни) весом в 20 г. Так, два года назад она стоила 0,95 рубля, а в октябре 2024-го — лишь 0,7 рубля. Это минус 26,31%.

Именно за счет этих позиций каши в среднем подорожали лишь на 0,17%.

Из-за того, что часть производителей уменьшила вес своих товаров, сравнительная база по прочим крупам и бобовым невелика, Tochka.by объединила в одну группу и фасоль с горохом, и кускус с киноа, и полбу с нутом, и не только их.

Вышло 11 товаров, из которых подешевели 4. Остальные — подорожали.

Впечатлил рост цены на полбу марки «АгроАльянс», которая стала бить по кошельку сильнее на 78,6%. Два года назад 450-граммовая упаковка стоила 2,43 рубля, нынче же — 4,34 рубля.

Из подешевевших товаров в этой категории выделяется шлифованный горох марки «Эколайн» весом 900 г. Он стоил 2,1 рубля, а теперь 1,77 рубля — на 15,71% меньше.

В среднем товары в этой категории подорожали на 22,77%.

Соль, крахмал, мука

Издание сравнило, как поменялись цены на «блинный набор», в который добавило крахмал, а также льняное и оливковое масло.

В категорию «мука» включили пшеничную, ржаную, рисовую, а также уже готовые блинные смеси. Из девяти товаров подешевел один, остальные стали дороже.

Больше остальных поднялась цена на «Аладкі» ад «Суседскага маёнтка». Полкило стоило 1,45 рубля. Теперь же дороже на 16,55% и продается по 1,69 рубля.

А 500-граммовая пачка рисовой муки «Гарнец» подешевела на 11,76%. То есть с 5,1 рубля до 4,5 рубля.

В среднем мука подорожала на 6,47%.

Крахмал марки «Лидкон» стал дороже на 13,69%, с 2,19 рубля до 2,49 рубля, а три вида соли — в среднем сразу на 32,86%.

Масло: оливковое и подсолнечное

Все пять видов подсолнечного масла стали дешевле. Больше остальных упало в цене рафинированное под названием «Золотая капля», которое стоило 5,59 рубля, а теперь почти на четверть (-24,32%) меньше — 4,23 рубля.

Подсолнечное масло из выборки в среднем убавило 20,97%.

Один вид льняного масла стал дешевле на 19,02%, один вид подсолнечно-оливкового — на 30,04%. А из четырех видов рапсового больше прочих упала цена на продукт бренда «Волжские зори» — с 5,19 рубля до 4,49 рубля, или на 13,48%.

В среднем рапсовое масло подешевело на 10,75%.

Если все прочие масла за два года стали доступнее, то оливковое решило «уравновесить ситуацию». Оно резко подорожало.

Из трех сравниваемых видов оливкового масла выделяются пол-литра La Espanola — цена на него взлетела с 14,99 рубля до 42,33 рубля, то есть на 182,38%.

В среднем импортируемый продукт подорожал на 159,40%.

Итог

107 бакалейных товаров, которые сравнила Tochka, в среднем за два года подорожали на 7,43%.

«Опять же добавим, что если учитывать шринкфляционнные (изменение объемов или веса при сохранении или непропорционально малом снижении отпускной цены — Прим. ред.) товары, а также аналогичные, но разных производителей, то будет видно, что беларусы, в корзинке которых оливковое масло и рис, стали тратить заметно больше. А те, кто налегает на гречку и макароны, — в более выигрышном положении», — подвело итог издание.

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