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В Нижнем Новгороде вспыхнул мощный пожар в районе газовой станции

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  • 6.12.2024, 9:53
  • 2,478
В Нижнем Новгороде вспыхнул мощный пожар в районе газовой станции

Столб черного дыма виден издалека.

В российском городе Нижний Новгород под утро 6 декабря вспыхнул мощный пожар, столб густого черного дыма от которого виднелся издалека. По одним данным, там горела газовая станция, а по другим – предприятие по изготовлению утеплителя, пишет «Обозреватель».

Очевидцы среди россиян просто жаловались на очень сильный огонь. О ЧП сообщили пропагандистские ресурсы в Telegram, заявляя, что причины пока неизвестны.

«Нижний Новгород... задымление", "Форменное безобразие какое-то», – писали они.

Украинские мониторинговые каналы отметили: предварительно, в российском городе горит газораспределительная инфраструктура.

Также отмечается, что пожар в Нижегородской области РФ не связан с работой дальних беспилотников. Вероятной, возгорание произошло на предприятии по производству утеплителя.

«Тоже прелестно!» – прокомментировали в сети.

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