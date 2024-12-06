В Нижнем Новгороде вспыхнул мощный пожар в районе газовой станции

В Нижнем Новгороде вспыхнул мощный пожар в районе газовой станции3
- 6.12.2024, 9:53
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Столб черного дыма виден издалека.
В российском городе Нижний Новгород под утро 6 декабря вспыхнул мощный пожар, столб густого черного дыма от которого виднелся издалека. По одним данным, там горела газовая станция, а по другим – предприятие по изготовлению утеплителя, пишет «Обозреватель».
Очевидцы среди россиян просто жаловались на очень сильный огонь. О ЧП сообщили пропагандистские ресурсы в Telegram, заявляя, что причины пока неизвестны.
«Нижний Новгород... задымление", "Форменное безобразие какое-то», – писали они.
Украинские мониторинговые каналы отметили: предварительно, в российском городе горит газораспределительная инфраструктура.
Также отмечается, что пожар в Нижегородской области РФ не связан с работой дальних беспилотников. Вероятной, возгорание произошло на предприятии по производству утеплителя.
«Тоже прелестно!» – прокомментировали в сети.