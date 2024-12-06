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Знаменитый недорогой кроссовер Mazda показали с новым дизайном

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  • 6.12.2024, 9:57
  • 2,506
Знаменитый недорогой кроссовер Mazda показали с новым дизайном

Выглядит смело и вполне узнаваемо.

Долгожданный кроссовер Mazda CX-5 нового поколения – соперник знаменитых моделей недорого сегмента компактных SUV. Машина очень популярная, в ожидании новостей ее показали с более современным дизайном.

Автопроизводитель уже официально анонсировал Mazda CX-5 3 поколения. Работы над автомобилем давно ведутся. Тем временем на канале TALK WHEELS пофантазировали о дизайне модели. Выглядит смело и вполне узнаваемо.

В дизайне серийной машины ожидаются отсылки к концепту Mazda Arata, который показали недавно. Вдобавок стало известно, что новая Mazda CX-5 2026 модельного года получит гибридную систему. В компании акцентировали внимание на агрегатах собственной разработки.

Впрочем, информация о гибридной силовой установке от Toyota тоже есть, ведь у двух компаний есть техническое партнерство. Кроме того, стандартные бензиновые варианты для базовых модификаций тоже ожидаются.

Сегмент кроссоверов кажется безразмерным. А успехи Mazda в этом направлении показали, что подобные модели можно выводить на рынок почти до бесконечности.

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