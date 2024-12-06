Арестован начальник криминальной милиции Климовичей

Арестован начальник криминальной милиции Климовичей12
- 6.12.2024, 10:03
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Возможен срок до 15 лет.
Начальника криминальной милиции Климовичей арестовали за взятку. В начале 2024 года Александр Кухарев получил награду из рук министра Ивана Кубракова, пишет «Наша Нiва».
«История успеха в органах внутренних дел», — весной хвалила его районка. Но вскоре Кухарева ждало резкое пике — теперь он в СИЗО по серьезному коррупционному обвинению.
Александру Кухареву 44 года. Его сын пошел по стопам отца и учится на третьем курсе Могилевского института МВД.
В интервью климовичской районной газете «Родная Нива» Кухарев рассказывал, что всю жизнь мечтал работать в милиции. После школы пошел в армию, а затем поступил в Могилевскую школу милиции.
Кухарев пришел на должность участкового в 2002 году, в 2009 получил должность оперуполномоченного. Работал в группе наркоконтроля и противодействия торговле людьми, там дошел до старшего оперуполномоченного и получил звание майора.
С 2019 по 2022 работал в соседнем Кричеве начальником отделения уголовного розыска.
А в конце концов вернулся в Климовичи заместителем начальника РАУС. Кухарев возглавлял в районе криминальную милицию.
По итогам работы в 2023 он получил благодарность от министра Ивана Кубракова с формулировкой за умелые и профессионально грамотно выполненные действия, инициативу, проявленные при выполнении служебных задач.
«Бороться с преступностью — наша работа. Многое случалось, но мысли о том, чтобы сменить род деятельности ни разу не возникало. Коллектив у нас сплоченный, мы слаженно выполняем поставленные задачи», — хвастался Кухаров в интервью районной газете.
Неясно, когда именно Кухарова задержали. Последнее публичное упоминание его имени зафиксировано в марте 2024 года. Вскоре его имя исчезло с сайта Климовичского райисполкома — теперь место руководителя криминальной милиции вакантно.
Александра Кухарова начинают судить 9 декабря 2024 года в Хотимском районном суде. Это обычная практика, когда процессы над районными начальниками происходят в соседних регионах — чтобы уменьшить вероятность коррупции при вынесении приговора.
Кухарова обвиняют по третьей, самой тяжелой, части статьи 430 УК — «получение взятки в особо крупном размере или полученное лицом, занимающим ответственное положение».
Александру Кухареву угрожает от пяти до пятнадцати лет с штрафом и лишением права занимать определенные должности.