В России резко подорожают колбаса и сосиски 6 6.12.2024, 10:20

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Крупные производители предупредили торговые сети.

Крупные производители колбасы и сосисок начали предупреждать торговые сети о повышении отпускных цен со следующего года, рассказали «Ведомостям» источники среди ретейлеров.

По их словам, об увеличении стоимости своей продукции на 10% с февраля 2025 года уведомили «Черкизово», «Атяшево» (ГК «Талина») и «Новая столица» (бренд «Егорьевская»). Великолукский мясокомбинат решил поднять цены на 7%.

В 2024 году в этой категории товаров «серьезной инфляции» не было, поэтому повышение стоимости продукции крупными федеральными производителями станет первым с 2023 года, утверждает собеседник «Ведомостей».

Колбасные изделия не относятся к социально значимой продукции, поэтому ретейл не продает их с отрицательной наценкой в отличие от тех же яиц, говорит управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отметили, что, хотя мониторинг цен на колбасы и сосиски не ведется, в случае выявления фактов необоснованного повышения их стоимости служба «проанализирует ситуацию».

Ретейлеры крайне редко снижают за свой счет наценку на мясную гастрономию, так как это не «трафикообразующий» товар, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, потребитель в этой категории всегда может найти относительно дешевый продукт — например, колбасу не из говядины или свинины, а из птицы механической обвалки. При этом колбасные изделия и сосиски, по словам Березнюка, занимают важное место в продуктовой корзине россиян.

По данным исследовательской компании NTech, продажи сосисок и сарделек за 12 месяцев — с июля 2023-го по июнь 2024 года — выросли к тому же периоду 2022/23 года на 4% в натуральном выражении и на 12% в денежном. Средняя цена за отчетный период составила 332 руб. за кг (+8%). Вместе с тем на сосиски и сардельки пришлось 10% продаж всей мясной продукции в России.

До этого в Национальном союзе мясопереработчиков (НСМ) предупреждали правительства о рисках роста цен на продукцию мясопереработки на фоне намечающегося дефицита сырья. Так, из-за замедления темпов производства говядина подорожала с начала года по середину ноября на 22% — до 700 руб. за 1 кг. На стоимости продукции отрасли мясопереработки негативно отражается в том числе ослабление рубля, поскольку предприятия импортируют корма, добавки, упаковку и запчасти для оборудования, отметил Березнюк.

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