Белорусский охотник устроил «диверсию» на железной дороге 6 6.12.2024, 10:25

3,992

иллюстративное фото shutterstock

Выстрелил в косулю, а попал в релейный шкаф.

В Чериковском районе охотник промахнулся и вместо дичи попал в релейный шкаф. В результате инцидента временно не работали светофоры на железнодорожном переезде, сообщили в пресс-службе Госкомитета судебных экспертиз.

В рамках проверки выяснилось, что шкаф с электрооборудованием был поврежден выстрелом из оружия. Оперативники установили 53-летнего мужчину, который в тот день охотился в лесу неподалеку. Изъятое у него оружие, а также дверь релейного шкафа и фрагменты металла отправили экспертам для баллистического исследования.

Было установлено, что повреждения на двери шкафа являются огнестрельными и «образованы в результате одного выстрела с внешней стороны из огнестрельного оружия патроном, в котором использовался единичный метаемый снаряд».

«Четыре металлических предмета, изъятые на месте происшествия, являются элементами боеприпаса — частью метаемого снаряда (пули) патрона для нарезного огнестрельного оружия калибра 7,62 мм. Также экспертом установлено, что изъятый у гражданина карабин изготовлен заводским способом и является ручным нарезным огнестрельным оружием — самозарядным охотничьим карабином модели «Тигр-308», калибра 7,62 мм, пригодным для стрельбы», — сообщили в ГКСЭ.

53-летний гражданин пояснил, что охотился в лесу на косуль. То, что своим выстрелом он повредил оборудование железной дороги, — даже не заметил.

По результатам проверочных мероприятий действиям охотника будет дана правовая оценка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com