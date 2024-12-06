Белорусский охотник устроил «диверсию» на железной дороге

Белорусский охотник устроил «диверсию» на железной дороге6
- 6.12.2024, 10:25
- 3,992
Выстрелил в косулю, а попал в релейный шкаф.
В Чериковском районе охотник промахнулся и вместо дичи попал в релейный шкаф. В результате инцидента временно не работали светофоры на железнодорожном переезде, сообщили в пресс-службе Госкомитета судебных экспертиз.
В рамках проверки выяснилось, что шкаф с электрооборудованием был поврежден выстрелом из оружия. Оперативники установили 53-летнего мужчину, который в тот день охотился в лесу неподалеку. Изъятое у него оружие, а также дверь релейного шкафа и фрагменты металла отправили экспертам для баллистического исследования.
Было установлено, что повреждения на двери шкафа являются огнестрельными и «образованы в результате одного выстрела с внешней стороны из огнестрельного оружия патроном, в котором использовался единичный метаемый снаряд».
«Четыре металлических предмета, изъятые на месте происшествия, являются элементами боеприпаса — частью метаемого снаряда (пули) патрона для нарезного огнестрельного оружия калибра 7,62 мм. Также экспертом установлено, что изъятый у гражданина карабин изготовлен заводским способом и является ручным нарезным огнестрельным оружием — самозарядным охотничьим карабином модели «Тигр-308», калибра 7,62 мм, пригодным для стрельбы», — сообщили в ГКСЭ.
53-летний гражданин пояснил, что охотился в лесу на косуль. То, что своим выстрелом он повредил оборудование железной дороги, — даже не заметил.
По результатам проверочных мероприятий действиям охотника будет дана правовая оценка.