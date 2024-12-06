Эрдоган взял Кремль за «живое» Эль Мюрид

6.12.2024, 10:30

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Эль Мюрид

Российские базы в Тартусе и Хмеймиме — прекрасный повод для ультиматума.

Если за нынешним сирийским безобразием стоит Турция (во всяком случае, началось оно с зоны турецкого контроля, вот только ни турки, ни боевики, скорее всего, просто не ожидали, что армия Асада развалится в первые же дни, поэтому сейчас идет уже чистой воды импровизация), в общем, если историю начали турки, то пока российским базам в Тартусе и Хмеймиме вряд ли что угрожает. Ну, если только обстановка рассыпется до такого состояния, что управлять ею станет просто невозможно.

Российские базы и их судьба могут стать прекрасной торговой позицией для Эрдогана. Он будет готов гарантировать их существование при известных условиях, но в обмен на какие-то существенные уступки Кремля и договоренности с Россией.

Первое, что приходит на ум - это, конечно, зависший Турецкий поток-2, по которому турки выдвинули абсолютно неприемлемые для Газпрома, буквально кабальные условия. Второе, что тоже особых сомнений не вызывает - участие Турции в будущем переговорном процессе по Украине. Ну, и третье - это договоренности по Закавказью и Средней Азии.

Для этого Эрдогану очень нужно, чтобы боевики случайно не снесли в море ни Тартус, ни Хмеймим. Иначе торговать будет нечем. Но ситуация развивается настолько стремительно, что может найтись какой-нибудь особо буйный командир со своей катаибой, которые рванут завоевывать славу на запад к побережью, а в обстановке царящего бардака может случиться что угодно.

Эль Мюрид, «Телеграм»

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