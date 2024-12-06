На трассе Минск — Гродно заметили диких лошадей7
- 6.12.2024, 10:41
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Стадо тарпанов вышло прямо к М6 в Ивьевском районе.
На трассе Минск — Гродно заметили диких лошадей. Небольшое стадо вышло прямо к трассе М6 в Ивьевском районе.
«Все происходит в районе Рассолишек. Это Ивьевский район. Людей и машин не боятся. Будьте внимательны на этом участке», — рассказывают читатели Newgrodno.by.
Автомобили притормаживают, увидев лошадей. Кто-то даже устраивает фотосессию. Некоторые особенно смелые подходят ближе и кормят с рук. Хотя так поступать с дикими животными опасно.
Это — тарпаны. Тарпановидные лошади когда-то жили в Беларуси, но потом по разным причинам исчезли. Несколько лет назад их популяцию начали восстанавливать в Налибокской пуще. Сюда выпустили около ста тарпанов.
Эти животные очень полезные. Тарпаны очищают пастбища как живые газонокосилки и не позволяют им зарастать. После этого пастбища становятся подходящими для зубров, оленей и других животных.
Зимой, отметим, дикие животные часто выходят к трассам. Копытных, например, на дорогу приманивает соль, которой обрабатывают проезжую часть. Так что водителям стоит быть внимательными и учитывать этот факт. Особенно при движении в темное время суток.