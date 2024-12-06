Глава Пентагона Остин подписал секретную стратегию противодействия дронам
- 6.12.2024, 10:48
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Она основана на важных инициативах Минобороны США.
Глава Пентагона Ллойд Остин подписал новую секретную стратегию противодействия беспилотникам.
Как информирует «Европейская Правда», об этом сообщил спикер Пэт Райдер.
В справке отмечается, что возможности дронов сейчас растут и представляют все большую угрозу для США и их союзников.
«Благодаря росту коммерческих инноваций и все более совершенным технологиям искусственного интеллекта, автономности и сетевого взаимодействия беспилотники кардинально меняют способы достижения своих целей военными, а также негосударственными субъектами», - отметили в Пентагоне.
Суть стратегии
Она усиливает усилия, которые Пентагон уже прилагает для борьбы с этой угрозой, отметили там.
По словам Райдера, дроны способны представлять как неотложную, так и постоянную угрозу для американского контингента, объектов и активов за рубежом и все чаще на родине.
«Угрозы, создаваемые этими системами, меняют способы ведения войн», - подчеркнул он.
С помощью стратегии в сочетании с другими крупными инициативами министерство «ориентируется на общее понимание проблемы и комплексный подход к ее решению».
Новая стратегия основывается на других важных инициативах Пентагона, в частности - на создании Объединенного офиса по противодействию малым БПЛА, создании Группы по интеграции высшего руководства истребителей и запуске инициативы «Репликатор 2», направленной на защиту от угроз, которые несут малые летательные аппараты.
Стратегия засекречена, однако связанная с ней несекретная информационная справка раскрывает некоторые из усилий, которые Пентагон планирует предпринять в ее рамках.
По словам Райдера, стратегия позволяет министерству подойти к угрозе, которую представляют БПЛА, «комплексно, сплоченно и целостно».