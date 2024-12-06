«Каждый год 31 декабря мы с друзьями...» 2 6.12.2024, 10:55

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Белорусы рассказали о своих новогодних традициях.

Новый год — лучшее время для всякого рода приятных бытовых традиций: как минимум потому, что забыть о них точно не получится.

Портал Onlíner опубликовал трогательные истории белорусов о беге, подарках, кино и времени.

«Бегу ровно час в старом году и ровно час в новом году»

Многие из нас канун Нового года проводят с двоякими чувствами: с одной стороны, искренне ждешь наступления праздника, с другой — не хочешь отпускать вот эту всю волшебную суету, «превращать карету в тыкву». А вот минчанин Юрий сам уверенно приближает 1 января, помогая планете крутиться быстрее. Последние 10 лет мужчина уже традиционно отмечает Новый год на бегу.

— Стартую ровно в 23:00 31 декабря и заканчиваю в 1:00 1 января — то есть бегу ровно час в старом году и ровно час в новом. По дистанции — где-то 24—26 километров. Обычно выбегаю из микрорайона Брилевичи и направляюсь в центр. Как правило, бой курантов встречаю около Вечного огня на площади Победы, но несколько раз менял маршрут и отмечал наступление нового года на смотровой площадке Кургана Славы.

Во время первого часа бега обычно думаю о том, что произошло в уходящем году, ну а на втором — строю планы и цели на предстоящий год. К слову, похожая традиция есть у меня и в день рождения: пробегаю столько километров, сколько исполнилось лет.

Спрашиваем, как к такой интересной, но очень уж личной традиции относятся близкие: не обижаются ли, что Юрий в самый ответственный момент праздника буквально куда-то убегает? Мужчина говорит, что за стол в семье обычно садятся только к 1:30, и он как раз к этому времени успевает. А однажды жена даже решила составить компанию, правда, в тот год все едва не пошло не по плану.

— Когда бегу встречать новый год к Вечному огню, у меня все рассчитано по минутам, чтобы ровно в 00:00 быть там. На Немиге мы уже начали понимать, что можем опоздать, а около оперного театра у меня началась паника. Гнал супругу как мог, подталкивал в спину, на кольце у площади и вовсе пришлось перебегать проезжую часть, чтобы попасть к монументу… В общем, успели ровно секунда в секунду! Дальше я побежал, как обычно, домой, ну а жена махнула рукой и чуть живая пошла в метро.

«Уже 17 лет каждое 31 декабря ходим в кино»

Мария начинает рассказ с классической фразы: «Каждый год 31 декабря мы ходим…» Но оказалось, что не в баню, а в кинотеатр. Семья белоруски вот уже 17 лет подряд весь последний день года дружно нарезает салаты и закуски, а затем не менее дружно выдвигается на последний сеанс. Обычно, рассказывает Мария, он заканчивается не позже 22:00: потом можно спокойно добраться домой и накрыть на стол.

— В самый первый такой поход смотрели «Иронию судьбы: Продолжение» — это было в 2007 году. С того момента ни разу не изменяли традиции. Сначала ходили втроем с родителями, затем круг расширялся в зависимости от того, с кем праздновали Новый год: бывало, ходили в кино компанией по 6—7 человек. Людей в зале, к слову, даже в такое позднее время всегда хватает, но мы стараемся покупать билеты за пару дней, чтобы точно попасть на фильм.

В компании Антона существует похожая традиция, только он вместе с друзьями ходит на самый первый киносеанс в году. Молодой человек, смеясь, признается, что в разные годы далеко не все в настолько ранний час успевали «прийти в нужную кондицию». Поэтому время похода теперь плавающее — главное — успеть посмотреть фильм 1 января.

— Изначально мы договаривались на хардкорные условия: не важно, какое кино идет, главное, чтобы показ был первым в городе. Поэтому чаще всего приходилось от души ловить кринж на каких-нибудь «Елках 7» или «кайфовать» в окружении трех десятков детсадовцев, которых родители привели на очередного «Ивана-Царевича». Это всегда было дико весело и странно — и точно запоминалось на весь год.

С какого-то момента сеансы просто начали выбирать под удобное всем время, а фильмы — под вкус. Хотя в новогодние праздники выбирать не то чтобы приходится, но все-таки. Вечером 1 января 2024-го, например, спокойно посмотрели «Вонку» в самом дорогом кинозале Минска, где всего мест пятнадцать. Короче, традиция сильно повзрослела, но, к счастью, не исчезла.

«Все взрослые, но делаем вид, что подарки приносит Дед Мороз»

Новый год — время подарков. Дети уже неделю как нашли спрятанный в родительском шкафу планшет (он для учебы, конечно же, не для игр), взрослые радостно распаковывают долгожданный Dyson (наклейку -20% отодрать не забыли?). Стоп, а как же магия, Дед Мороз, коробка под елкой и вот это все? Наш читатель по имени Ануфрий успокаивает: в его семье новогодние традиции дарения точно не забыли.

— У нас уже все взрослые, никто в Деда Мороза не верит, но все знают: подарки приносит именно он. Еще когда мы были маленькими, родители всегда что-то покупали, в том числе себе, и клали ночью под елку. Со временем родительские подарки становились меньше, а потом и вовсе исчезли — они шутили, мол, плохо себя вели, и Дед Мороз ничего не принес. Тогда подключилась моя старшая сестра. Она втихую со стипендии стала покупать родителям подарки и подкладывать к нашим под елку. Потом присоединился и я.

Сейчас старшая сестра живет в другой стране, и все равно мы под елку кладем ее именную салфетку. Младшая (ей сейчас 17 лет) вырезает из бумаги снежинки, на которых мы пишем имена — чтобы не перепутать подарки. Ну а я продолжаю покупать подарки родителям и все так же в сам праздник мы делаем вид, что их принес Дед Мороз. Возможно, глупо, ведь все давно всё понимают, но такая уж традиция.

Про небольшую традицию, связанную с новогодними подарками, нам рассказала и Наталья. Она вспоминает любимые многими подарочные наборы конфет, которые в детстве приносили с работы родители. Этот момент девушке настолько хотелось сохранить, что она договорилась с родителями: те, если хотят, могут ей ничего другого не дарить на Новый год — а вот сладкий подарок пусть будет всегда.

— С тех пор каждое 1 января я нахожу под елкой свой мешок конфет. Тут же вместе с родителями высыпаем их на кровать и усаживаемся подсчитывать, сколько шоколадных, а сколько карамелек и остальных — это уже тоже стало отдельной веселой традицией.

«Созваниваемся и отмечаем Новый год в четырех часовых поясах»

У Ангелины есть своя традиция, благодаря которой момент встречи Нового года она за одни сутки переживает не один раз. Как именно, вы уже явно догадались: девушка слушает бой курантов сразу в нескольких часовых поясах.

— Это началось лет 12 назад, когда я активно участвовала в фанатских сообществах по разным сериалам: «Шерлок», «Доктор Кто», «Ганнибал». Мы с ребятами переписывались в группах «ВКонтакте», потом уже по чатам все разбивались на свои небольшие тусовки. В моей, так получилось, были люди из шести разных часовых поясов. Одна девочка вообще жила в Хабаровске, другая училась в то время в Канаде. То есть, представляете, когда первая уже вовсю встречала Новый год, вторая могла еще даже не проснуться 31 декабря!

Так у нас вошло в традицию полноценно отмечать и поздравлять друг друга по актуальному времени для одного из нас. Дурацкими шутками о том, что кто-то уже человек будущего, а у кого-то еще хлеб прошлогодний, тоже, естественно, наполнялся весь диалог! Сейчас не со всеми из той фандомной компании близко и регулярно общаюсь. Но наш древний чатик по-прежнему каждое 31 декабря напоминает о себе сообщениями: «Алиса, с наступившим!», «Юля, ура-а-а, с НГ»… Ну а я, если нахожусь дома, стараюсь поднять хотя бы бокал сока за чей-то Новый год.

Такой же традиции придерживается и Владимир. У мужчины есть родственники сразу из нескольких частей России, а еще близкие друзья семьи в Испании.

— Перед боем чьих-то курантов все вместе подключаемся по видеосвязи, загадываем желания, чокаемся бокалами — все как положено. Да, созваниваемся четыре раза за вечер и ночь. Сначала отмечаем Новый год по Новосибирску, потом по Тольятти. Дальше идет наш минский, и самый последний — в Барселоне. Традиция зарождалась еще с телефонных звонков, ну а в этом году мы решили ее временно прервать: будем наконец праздновать в одном месте!

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