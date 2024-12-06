Диетологи назвали самый полезный завтрак

Диетологи назвали самый полезный завтрак2
- 6.12.2024, 11:05
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Очистит организм от токсинов и поможет похудеть.
Важно иметь здоровый и плотный завтрак, чтобы продолжать быть энергичным в течение всего дня.
Завтрак должен быть полон жизненно важными источниками витаминов и минералов, необходимых для повышения обмена веществ организма, пишет «Фитхакер».
Вот идея полезного завтрака, который настоятельно рекомендуется диетологами. Он обеспечивает прочность системы организма и устраняет токсины, накопленные в системе. Он вымывает примеси из организма и обеспечивает чистый кишечник.
Этот рецепт защитит вас от запоров, поможет сжигать жир и калории и стабилизирует вес. Вы можете потерять от 3-5 кг веса, если используете этот рецепт для завтрака в течение 30 дней.
Этот завтрак очень полезен для ваших волос, кожи и ногтей. Более того, он омолаживает кожу.
Вещи, которые нужны:
овсянка — 2 ст.л.
нежирный йогурт — 1 чашка
порошок какао — 1 ч.л.
молотые семена льна — 1 ч.л.
слива – 5-7 шт. (свежих)
Приготовление:
Вы должны подготавливать этот завтрак вечером, перед сном и на утро.
Залейте сливы около 100 мл горячей воды.
Оставьте на 10 минут.
В другой миске и смешайте овсяные хлопья, какао и льняное семя.
Затем залейте обезжиренным йогуртом и хорошо перемешайте.
Теперь порежьте смоченные сливы на мелкие кусочки и добавьте их в смесь.
С помощью блендера смешайте все ингредиенты.
Храните в морозильной камере.
Утром, наслаждайтесь прекрасным завтраком.
Вы заметите положительные результаты после первой недели.
Разве это не простой и очень вкусный завтрак, который вы можете приготовить в ночное время и наслаждаться им на следующий день.