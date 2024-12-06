Диетологи назвали самый полезный завтрак 2 6.12.2024, 11:05

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Очистит организм от токсинов и поможет похудеть.

Важно иметь здоровый и плотный завтрак, чтобы продолжать быть энергичным в течение всего дня.

Завтрак должен быть полон жизненно важными источниками витаминов и минералов, необходимых для повышения обмена веществ организма, пишет «Фитхакер».

Вот идея полезного завтрака, который настоятельно рекомендуется диетологами. Он обеспечивает прочность системы организма и устраняет токсины, накопленные в системе. Он вымывает примеси из организма и обеспечивает чистый кишечник.

Этот рецепт защитит вас от запоров, поможет сжигать жир и калории и стабилизирует вес. Вы можете потерять от 3-5 кг веса, если используете этот рецепт для завтрака в течение 30 дней.

Этот завтрак очень полезен для ваших волос, кожи и ногтей. Более того, он омолаживает кожу.

Вещи, которые нужны:

овсянка — 2 ст.л.

нежирный йогурт — 1 чашка

порошок какао — 1 ч.л.

молотые семена льна — 1 ч.л.

слива – 5-7 шт. (свежих)

Приготовление:

Вы должны подготавливать этот завтрак вечером, перед сном и на утро.

Залейте сливы около 100 мл горячей воды.

Оставьте на 10 минут.

В другой миске и смешайте овсяные хлопья, какао и льняное семя.

Затем залейте обезжиренным йогуртом и хорошо перемешайте.

Теперь порежьте смоченные сливы на мелкие кусочки и добавьте их в смесь.

С помощью блендера смешайте все ингредиенты.

Храните в морозильной камере.

Утром, наслаждайтесь прекрасным завтраком.

Вы заметите положительные результаты после первой недели.

Разве это не простой и очень вкусный завтрак, который вы можете приготовить в ночное время и наслаждаться им на следующий день.

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