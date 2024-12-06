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«Не виноватые мы, они сами пришли»

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 6.12.2024, 11:17
  • 3,128
«Не виноватые мы, они сами пришли»

Классика жанра от Лаврова.

Классика жанра от Лаврова: «Не виноватые мы, они сами пришли».

О том, что НАТО и США воюет с Россией руками украинцев, что у России не было иного выбора, как начать «спецоперацию», много раз за эти годы слышали.

Непонятно только одно: если не хотели воевать, никуда не хотели идти, почему «прибрали к рукам» - включили в состав России территории другой страны?

Помнится, начиная СВО, Путин уверял, что чужие земли нам не нужны.

Объяснение о защите местного населения звучит неубедительно: эти люди жили в своих Мариуполях, Авдеевках, Бахмутах и т.п. в своих домах, квартирах, имели работу, семьи, друзей. А теперь у многих, если не у большинства тех, кого «защитили», ничего этого нет. Как нет и у тысяч россиян из Курской, Белгородской областей.

И Лаврова с Путиным про злых американцев слушать интересно только тем, кто пока сидит у телека в тепле и на диване…

Телеграм-канал «СерпомПо»

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