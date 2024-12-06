Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип

6.12.2024, 11:25

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Ирина Халип

Они сметут его за считанные мгновения.

«Пока ты в магазин ходила, джихадисты Алеппо заняли», - такой фразой встретил меня сын на днях. И действительно, сейчас даже за картошкой как-то боязно выходить – вдруг, пока ты в очереди в кассу стоишь, еще какая-нибудь диктатура падет? И особенно та самая, чьего краха мы ждем? А ведь падет. И именно так – не в результате чьей-нибудь системной работы и стратегических диалогов, а просто так. Потому что у кого-нибудь сломается холодильник или зачешется нога.

Всего несколько дней в ноябре понадобилось абхазской оппозиции, чтобы отправить в отставку президента Бжанию. Поводом для протестов стало инвестиционное соглашение с Россией. Причем, заметьте, более марионеточного режима для России, чем абхазский, просто не существовало в природе. И вдруг – раз-два-взяли, потянули, перекрыли мосты и отправили в отставку. И никакой Путин не заступился за своего вассала. Ему нынче безразлично, у него свои проблемы.

Сирийские джихадисты, конечно, за отставкой Бжании не следили, но практически сразу выдвинулись против правительственных войск и за десять часов взяли 20 городов и деревень. Теперь Асад лишился и Алеппо, и Хамы, и, судя по темпам продвижения, скоро лишится Хомса. А если будет захвачен Хомс, это отрежет средиземноморское побережье от правительственных войск. И в том числе – Тартус, российскую военно-морскую базу, откуда уже на всякий случай выводят флот. И при этом Башар Асад, щедро спонсируемый прежде Россией, на этот раз не удостоился даже протокольной фотографии: в Кремле его приняли, но пресс-служба отказалась публиковать протокольное фото, как это обычно делается после встреч глав государств. Нецелесообразно, знаете ли.

Грузинские протесты, падение абхазского правителя, наступление в Сирии, попытка переворота в Южной Корее – и все это за пару недель. Такой спрессованности исторических событий в единицу времени не было давно. И наблюдать за происходящим не просто интересно, а важно. Нам в очередной раз показывают, как быстро может измениться ситуация в любой стране, как диктатор становится лузером, как режимы, существующие исключительно за счет Путина, начинают рушиться с грохотом и фейерверками. Мы видим, как Лукашенко наивно готовится к очередному сроку, но, будто переводные картинки на холодильнике, вокруг него проступают яркие и убедительные сцены будущего краха. Мгновенного, неожиданного, окончательного.

На маршах не только 2020 года, но и на всех предыдущих непременно оказывались участники с плакатами «Лукашенко, вспомни Чаушеску!». Направление мысли правильное, но не совсем. Все помнят, что Чаушеску расстреляли уставшие от диктатуры румыны, но эта параллель с Беларусью никак не проводится: мы-то с вами знаем, что без суда и следствия расстреливать не можем, у нас европейские ценности, верховенство права и прочие жемчужины либерального глоссария. Но в том-то и штука, что падение режима Николае Чаушеску произошло не в результате массовых антикоммунистических протестов, а после того, как он решил в пику локальным выступлениям в Тимишоаре (там, к слову, люди вышли вовсе не за свободу слова и честные выборы, а против выселения из дома пастора-венгра Ласло Текеша, и лозунги были сепаратистские, лишь с небольшой долей антикоммунистических) провести митинг румынских ябатек в Бухаресте. На митинг в поддержку Чаушевску по разнарядке с предприятий согнали сто тысяч человек. И в какой-то момент – думаю, Чаушеску так и не успел понять, в какой именно, - отрепетированные вопли поддержки сменились скандированием «долой!». А дальше – три дня, и Чаушеску расстрелян вместе с женой Еленой.

Так вот, Лукашенко никак не может понять и принять простую вещь: бояться нужно ябатек, а не тех, кого который год тысячами сажают за лайки, репосты и фотографии с флагами. Мы-то не скрываем лиц, имен и убеждений. А они – совсем другая история. Они не прошли через пытки, тюрьмы, карцеры, лишения свиданий и писем. Они не понимают, что от омоновца лучше убежать. Они не испытывают страха. Они не видят врага.

Эти люди привыкли жить удобно, чтобы ничего не мешало, не теснило, не давило. Они искренне благодарны за комфортную жизнь без лишних мыслей. Они, в сущности, бесстрашны. И будет достаточно одного такого пригнанного на митинг поддержки по разнарядке штукатура, которого оторвали от праздничного стола по случаю тещиного юбилея, чтобы Лукашенко обратился в бегство, но не успел. Штукатур тот громко скажет в толпе что-нибудь матерное, приличествующее случаю, и стоящие рядом вдруг вспомнят, что у них тоже были на этот день свои планы – починить мотоцикл, выпить с друзьями, спровадить жену на дачу и забежать по случаю к соседке, посмотреть футбол, купить новую надувную лодку. И полыхающий бикфордов шнур доползет до трибуны быстрее, чем охранники поймут, что происходит. Тогда-то Лукашенко наверняка вспомнит с тоской 2020 год с его красивыми флагами, веселыми плакатами и искренними улыбками. Но будет поздно. И Путин, как показывают последние события, уже не поможет.

А ведь Чаушеску тоже наверняка надеялся, что в последний момент его спасут отважные антикоммунисты, которые захотят соблюсти законность. Но у тех было слишком много работы. Или слишком мало дела до какого-то там диктатора – пусть толпа разбирается, у нее получится.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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