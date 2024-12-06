Экс-президент ФРГ: Россия остается самой большой угрозой для безопасности Германии 6.12.2024, 11:36

Йоахим Гаук

Мир в Украине на условиях Путина откроет не послевоенный, а предвоенный период.

Россия остается самой «большой и непосредственной угрозой» для безопасности ФРГ в долгосрочной перспективе. Об этом заявил экс-президент Германии Йоахим Гаук (Joachim Gauck) на вручении Бенедиктинcкой премии Менхенгладбаха, передает «Немецкая волна».

Слова политика привело в четверг, 5 декабря, издание n-tv.

Президент РФ Владимир Путин использует в международной политике «открытую агрессию, неоимперское насилие и гибридную войну», и хотя нынешняя атака направлена на Украину, но в «долгосрочной перспективе затронет весь Запад», предостерег Гаук.

Гаук: Россия через пять-восемь лет будет в состоянии атаковать НАТО

Россия уже полностью поставила экономику и общество на военные рельсы, отметил он. «Через пять-восемь лет она за счет кадрового состава и материальных средств будет в состоянии атаковать НАТО», - продолжил политик. Кремль уже сейчас использует шпионаж и саботаж, кибератаки на институты, партии и отдельных лиц, а также дезинформацию, добавил Гаук.

Экс-президент назвал призывы к прекращению поставок западного оружия Украине и скорейшему заключению мирного соглашения с Россией «нарративами, зараженными духом покорности, которые идеально вписываются в российскую госпропаганду».

«Путин хочет получить вассальное государство»

Путин никогда не был заинтересован в серьезных переговорах по Украине, считает политик. «Его целью остается полное подчинение. Он хочет получить вассальное государство. Мир в пользу Путина откроет не послевоенный, а предвоенный период», - отметил он. Решительная поддержка Украины со стороны Запада - не только моральный долг, но и стратегическая необходимость для Германии и Европы, уверен бывший глава государства.

«На протяжении десятилетий в политике Германии в отношении России допускались ошибочные оценки, от которых нам еще предстоит освободиться», - указал 84-летний Гаук.

Он занимал пост президента ФРГ в 2012-2017 годах. Бенедиктинская премия Менхенгладбаха вручается за особую приверженность ценностям в рамках западной христианской традиции.

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