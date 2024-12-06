В Житковичах автобус врезался в перрон автостанции 6.12.2024, 11:41

И развалил его на части.

5 декабря в Житковичах пассажирский автобус врезался в перрон автостанции.

Водитель автобуса «ГомельОблАвтоТранса» не справился с управлением. Транспортное средство въехало в угловую опору навеса над пассажирским перроном, отчего бетонные блоки перекрытия буквально развалились.

Обошлось без пострадавших.

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