В Конгрессе США 5 декабря прошли слушания о перемещении в Беларусь украинских детей 6.12.2024, 12:00

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Во время слушаний обсуждалось военное сотрудничество Беларуси с Россией.

В Конгрессе США 5 декабря прошли слушания о причастности Беларуси к принудительному перемещению и перевоспитанию украинских детей, сообщает Комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинская комиссия).

Кроме того, во время слушаний будет обсуждалось военное сотрудничество Беларуси с Россией и уклонение обеих стран от санкций.

Сообщается, что в качестве свидетелей по заявленным темам на слушаниях выступили представитель объединения бывших силовиков BelPol Матвей Купрейчик, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и эксперт в правовых вопросах Регионального центра по правам человека Екатерина Рашевская.

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