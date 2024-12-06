Лидер сирийских повстанцев назвал главную цель операции 6.12.2024, 12:14

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Фото: Abdulaziz Ketaz/AFP/Getty Images

Уже взяты стратегически важные города Алеппо и Хама.

Абу Мохаммад аль-Джолани, лидер исламистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», заявил, что основной целью повстанцев остается свержение режима Башара Асада, а также «строительство новой Сирии».

Об этом сообщает CNN.

«Когда мы говорим о целях, то целью революции остается свержение этого режима. Это наше право использовать все доступные средства для достижения этой цели», - подчеркнул лидер повстанцев.

В своем первом за много лет интервью CNN Джолани отметил намерение создать правительство, основанное на институтах и демократически избранном совете.

По его словам, группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», образованная на базе сирийского филиала Аль-Каиды, стремится установить новую модель управления Сирией.

Он напомнил, что повстанцы захватили стратегически важные города Алеппо и Хама, нанося удары по режиму Асада и его союзникам из России и Ирана.

Джолани пытается дистанцировать свою группу от экстремистского прошлого, используя свое подлинное имя Ахмед аль-Шараа и заявляя об открытости к меньшинствам.

Он утверждает, что его взгляды изменились со времени работы в Аль-Каиде, и новая группировка стремится избегать жестких тактик, характерных для джихадистских групп.

«Мы говорим о большем проекте - мы говорим о строительстве Сирии… «Хаят Тахрир аш-Шам» является лишь частью этого диалога, и он может разорваться в любой момент. Это не самоцель, а средство выполнения задачи: противостояние этому режиму», – объяснил Джолан.

Лидер повстанцев заверил, что христиане и другие меньшинства могут жить безопасно под их управлением, хотя правозащитники выражают сомнения в некоторых действиях «Хайят Тахрир аш-Шам».

«Были некоторые нарушения в их отношении (меньшинств - ред.) со стороны определенных лиц в периоды хаоса, но мы рассмотрели эти проблемы», - заверил он.

Джолани заявил, что новое правительство Сирии должно быть институциональным и прозрачным.

«Сирия заслуживает институциональной системы управления, а не такой, где один правитель принимает произвольные решения», - отметил он.

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