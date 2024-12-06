Алексей Колосов в составе «Филадельфии» провел драматичный поединок с «Флоридой» 6.12.2024, 12:18

Алексей Колосов

«Летчики» совершили суперкамбэк по ходу игры.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» на своем льду уступила «Флориде», сообщает betnews.by.

Филадельфия — Флорида — 5:7 (Ферстер, 27:13-бол., Силер, 29:31, Типпетт, 37:41, 38:04, Хэтэуэй, 45:39; Родригес, 2:36, Миккола, 6:57, Барков, 23:00-бол., Верхэге, 33:35-бол., Форслинг, 54:43, Райнхарт, 58:01-бол., Ткачук, 59:49-бол., п/в).

Белорусский голкипер «Флайерз» Алексей Колосов появился на площадке после первого периода вместо Ивана Федотова (при счете 0:2). Далее «летчикам» удался суперкамбэк: уступая 2:4, они вышли вперед, забросив три шайбы подряд.

Алексей Колосов

Однако пенсильванцы разбазарили этот перевес в заключительной пятиминутке, которую откровенно провалили, нахватав удалений, — и в итоге проиграли полномочному обладателю Кубка Стэнли.

У Колосова в этом матче 39 минут 27 секунд игрового времени и 16 сэйвов после 20 бросков (80% надежности). Попутно отметим, что после травмы восстановился шведский голкипер «Филадельфии» Самуэль Эрссон. Так что Колосову, вероятно, вновь придется отправиться в АХЛ.

С 27 очками в 26 играх «Филадельфия» располагается на 9-м месте Восточной конференции. В субботу, 7 декабря, ее ждет гостевая встреча с «Бостоном».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com