Российское ГРУ готовило покушение на Лукашенко? 6.12.2024, 12:33

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Польским спецслужбам сдался агент, которому поручили его организовать.

Российские спецслужбы могли готовить покушение на Лукашенко. Об этом со ссылкой на своего источника в Польше рассказал израильский бизнесмен и общественный деятель Леонид Невзлин. Польским спецслужбам сдался агент, которому Главное разведывательное управление Генштаба РФ поручило его организовать:

— Недавно в офис одной из служб безопасности Польши пришел гражданин Беларуси. Он рассказал, что был завербован ГРУ Генштаба России и заброшен в эту страну для встречи с куратором. Выполнять задание Москвы он должен был не в Польше, а в родной Беларуси. Специальную подготовку этот человек прошел в лагере ГРУ на территории РФ, под Ростовом-на-Дону.

Поездка в Польшу нужна была для создания «легенды» — агент должен был вернуться в Беларусь через западную границу, создавая видимость «польского следа» в планируемых ГРУ событиях:

— Самое интересное — это задание агента. Ему была поручена организация покушения на Лукашенко во время так называемых выборов в Беларуси, которые должны состояться в январе следующего года.

Пройдя подготовку и оказавшись на Западе, агент вполне обоснованно заподозрил, что, при любом исходе задания ГРУ, россияне его ликвидируют. Он пошел сдаваться полякам, которые тщательно его проверили и полностью подтвердили предоставленную информацию. Морали у этой истории нет. Потому что ее главные действующие лица и мораль находятся в параллельных реальностях.

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