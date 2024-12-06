В Минске — рекордная нехватка кадров9
- 6.12.2024, 12:25
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Требуется больше 43 тысяч работников.
В Минске по-прежнему в дефиците медики, работники торговли и строители. Это следует из данных комитета по труду, занятости и соцзащите населения при Мингорисполкоме, пишет «Зеркало». Напомним, минские службы занятости в октябре засекретили информацию о том, сколько работников не хватает. По данным общереспубликанского банка вакансий, в столице наблюдается рекордный дефицит кадров — требуется больше 43 тысяч работников.
Что говорят службы занятости о ситуации на рынке труда в Минске
Из тех данных, которые по-прежнему службы занятости размещают в открытом доступе, следует, что в столице по-прежнему сохраняется спрос на рабочих.
«В заявленной нанимателями города потребности в работниках более 60% вакансий по рабочим профессиям, — сообщает комитет по труду, занятости и соцзащите населения при Мингорисполкоме. — Основную потребность в кадрах сформировали организации промышленности (27%), здравоохранения и предоставления социальных услуг (13%), торговли (10%), образования (9%), транспорта (98%), строительства (7%)».
Среди рабочих в дефиците профессии торговли и общественного питания — повар, продавец, контролер-кассир, официант, мойщик посуды, а также строители — каменщик, маляр, штукатур, электрогазосварщик. Нанимателям также требуются водители и трактористы.
В промышленности не хватает слесарей, комплектовщиков, токарей, фрезеровщиков, электромонтеров, а в жилищно-коммунальном хозяйстве — дворников, уборщиков и слесарей-сантехников.
«Из числа специалистов наиболее востребованы медицинские работники, специалисты в сфере образования и культуры, инженерные работники, финансовые работники, руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты в различных сферах», — уточняют в комитете по труду, занятости и соцзащите населения при Мингорисполкоме.
Сколько вакансий сейчас в Минске
На 6 декабря в целом по стране не хватает почти 168,1 тыс. работников. Больше всего требуется кадров в Минске — 43 315. Для сравнения: на 10 ноября было 41 988 вакансий, а на 1 августа в столице требовалось 39,9 тыс. работников.