Британия и Кипр провели экстренные переговоры из-за российской угрозы базам НАТО
- 6.12.2024, 12:42
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Обсуждения состоялись после заявления Путина.
Высокопоставленные представители оборонных структур провели экстренные переговоры с официальными лицами на Кипре и в Гибралтаре по поводу российской угрозы британским военным базам в этих территориях, cообщает со ссылкой на источники The Telegraph.
Эти обсуждения состоялись после заявления Владимира Путина о том, что российские вооруженные силы могут нанести удар по Великобритании в ответ на использование Украиной британских крылатых ракет Storm Shadow.
«Кипр гораздо более уязвим для нападения – Россия может вооружить «Хезболлу» или другую прокси-группировку для осуществления атаки через Иран. Одно из наших главных опасений – это возможность оснащения хуситов оружием для нападения, так как они находятся близко к Кипру», – отметил источник, знакомый с ходом обсуждений.
Текущий уровень угрозы для британских военных баз на Кипре и в Гибралтаре оценивается как «существенный», что означает, что нападение «вероятно». Этот уровень находится в середине из пяти возможных уровней угрозы, начиная от «низкого» и заканчивая «критическим», который указывает на «высокую вероятность нападения в ближайшее время».
Источники в правительстве подтвердили, что такие обсуждения действительно имели место в последние недели, но подчеркнули, что пересмотр мер безопасности является «стандартной практикой».